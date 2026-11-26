26 noiembrie 1940: Masacrul de la Jilava. Noaptea în care răzbunarea politică s-a transformat într-o execuție colectivă

În noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940, penitenciarul militar Jilava a devenit scena unuia dintre cele mai grave masacre politice din istoria României. Un comando format din membri ai Mișcării Legionare a pătruns în celulele închisorii și a executat 64 de deținuți, foști demnitari, ofițeri, polițiști și reprezentanți ai instituțiilor statului din timpul regelui Carol al II-lea.

Evenimentul, cunoscut în istorie drept Masacrul de la Jilava, s-a produs într-o perioadă de instabilitate politică extremă, marcată de prăbușirea regimului carlist, instaurarea Statului Național-Legionar și escaladarea violențelor politice.

Contextul istoric: România anului 1940

Pentru înțelegerea masacrului trebuie privit climatul politic al anului 1940.

România traversa una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa contemporană. În vara acelui an, țara pierduse Basarabia, nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei și Cadrilaterul, în urma unor decizii și presiuni internaționale care au afectat profund autoritatea monarhiei.

La 6 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a abdicat, iar generalul Ion Antonescu a preluat conducerea statului. La scurt timp, Mișcarea Legionară a ajuns la guvernare, fiind instituit regimul Statului Național-Legionar.

Noua putere urmărea tragerea la răspundere a persoanelor considerate responsabile pentru represiunea împotriva legionarilor din timpul dictaturii regale.

În special, erau investigate asasinatele din noiembrie 1938, când Corneliu Zelea Codreanu și alți 13 lideri legionari au fost uciși, precum și crimele din septembrie 1939, când, după asasinarea premierului Armand Călinescu, au fost executați fără judecată numeroși legionari.

O comisie specială de anchetă începuse cercetările, iar mai mulți foști oficiali fuseseră arestați și încarcerați la Jilava, în așteptarea proceselor.

În locul unei judecăți, însă, o parte dintre acești deținuți aveau să fie condamnați la moarte de un comando legionar, fără nicio procedură legală.

Noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940

În seara zilei de 26 noiembrie, în penitenciarul Jilava se afla un grup de legionari care asigurau paza deținuților.

Potrivit documentelor judiciare reconstituite ulterior, în jurul miezului nopții, Dimitrie Grozea ar fi adunat legionarii din corpul de gardă și le-ar fi comunicat hotărârea de a-i ucide pe deținuți.

Unul dintre motivele invocate era răzbunarea pentru moartea lui Corneliu Zelea Codreanu și a celorlalți lideri legionari asasinați în timpul regimului Carol al II-lea.

Un alt element important îl reprezenta perspectiva schimbării gărzii închisorii, care urma să fie preluată de militari, ceea ce ar fi făcut mai dificilă organizarea unei asemenea acțiuni.

Legionarii au fost împărțiți pe echipe, fiecare având repartizate anumite celule.

În jurul orei 1:30, în noaptea de 26 spre 27 noiembrie, au început execuțiile.

Deținuții au fost împușcați în celule, iar unii au fost loviți cu obiecte contondente. Acțiunea a fost executată de aproximativ 20 de legionari.

În total, 64 de persoane au fost ucise.

Masacrul a fost descoperit de soldații care asigurau paza exterioară. În jurul orei 1:40, santinela Dumitru Gălbinaș a observat ce se întâmplase și a raportat situația superiorilor.

Vestea a ajuns rapid la conducerea penitenciarului și la autoritățile centrale.

Cine au fost victimele masacrului?

Printre cei uciși se aflau persoane care ocupaseră funcții importante în aparatul administrativ, militar și de siguranță al statului român.

Printre cele mai cunoscute victime s-au numărat:

Gheorghe Argeșeanu – fost prim-ministru al României și general.

Gabriel Marinescu – fost prefect al Poliției Capitalei și ministru al Justiției.

Victor Iamandi – fost ministru al Justiției.

Mihail Moruzov – fost director al Serviciului Secret de Informații al Armatei.

Nicolae Ștefănescu (Niky) – fost adjunct al Serviciului Secret de Informații.

Ion Bengliu – fost inspector general al Jandarmeriei.

Ștefan Gherovici – fost ofițer superior al Jandarmeriei.

Vasile Zeciu – fost prim-procuror militar.

Alături de aceștia au fost uciși foști polițiști, jandarmi, funcționari și militari.

Majoritatea victimelor fuseseră arestate în legătură cu anchetele privind represiunea antilegionară din perioada regimului carlist.

Este important de subliniat că, indiferent de responsabilitatea individuală a fiecăruia în evenimentele anterioare, deținuții trebuiau să beneficieze de cercetare și judecată. Uciderea lor fără proces a reprezentat o crimă politică.

Masacrul și exhumarea lui Corneliu Zelea Codreanu

Masacrul de la Jilava s-a desfășurat în aceeași perioadă în care legionarii organizau deshumarea și reînhumarea rămășițelor pământești ale lui Corneliu Zelea Codreanu, precum și ale celor 13 legionari executați împreună cu acesta în noiembrie 1938.

Cadavrele fuseseră îngropate în apropierea penitenciarului Jilava, după ce liderii legionari fuseseră uciși în timpul transferului lor, într-o operațiune pusă în aplicare de autoritățile regimului Carol al II-lea.

Deshumarea avea o semnificație simbolică majoră pentru Mișcarea Legionară, care urmărea transformarea liderilor uciși în martiri ai propriei mișcări.

În acest context, uciderea foștilor demnitari de la Jilava a fost prezentată de autorii crimelor ca o formă de răzbunare.

Totuși, cele două evenimente trebuie diferențiate: deshumarea legionarilor și execuția deținuților au fost acțiuni distincte, chiar dacă s-au desfășurat în același context și interval de timp.

Reacția lui Ion Antonescu și a conducerii legionare

Romanian Generals

Vestea masacrului a provocat o criză majoră la nivelul conducerii statului.

Ion Antonescu l-a convocat pe Horia Sima, conducătorul Mișcării Legionare și vicepreședintele Consiliului de Miniștri, pentru a cere explicații.

La 27 noiembrie 1940, Horia Sima a transmis un comunicat prin care afirma că abaterile de la linia legionară urmau să fie sancționate conform legilor speciale.

Autoritățile au luat măsuri de securitate, au mobilizat trupe și au întărit paza instituțiilor publice.

Evenimentele au accentuat tensiunile dintre Ion Antonescu și conducerea legionară. Generalul urmărea să mențină controlul asupra aparatului de stat și să limiteze violențele neautorizate, în timp ce legionarii își consolidau propriile structuri de putere.

Masacrul de la Jilava a devenit unul dintre episoadele care au evidențiat incompatibilitatea tot mai accentuată dintre cele două centre de autoritate.

Violențele politice din noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940 nu s-au limitat la penitenciarul Jilava.

În aceeași noapte au fost asasinați alte două personalități importante ale vieții publice românești:

Nicolae Iorga, istoric, profesor universitar, fost prim-ministru și una dintre cele mai cunoscute personalități culturale ale României, a fost ridicat de la domiciliul său din Sinaia și ucis de legionari.

Virgil Madgearu, economist, profesor universitar și fost ministru în guvernele țărăniste, a fost de asemenea răpit și asasinat.

Uciderea celor doi a demonstrat amploarea violenței politice din acele zile și faptul că represaliile legionare nu vizau exclusiv persoanele aflate în detenție.

Cele trei episoade – masacrul de la Jilava și asasinatele lui Nicolae Iorga și Virgil Madgearu – sunt considerate printre cele mai grave manifestări ale terorii politice din România anului 1940.

Ancheta și condamnarea vinovaților

După masacru, autoritățile au declanșat cercetări pentru identificarea participanților și stabilirea responsabilităților.

Ancheta a întâmpinat dificultăți, inclusiv din cauza dispariției unor suspecți și a lipsei unor mărturii complete privind organizarea și desfășurarea execuțiilor.

Procesul principal a început la 9 iulie 1941, în fața Curții Marțiale a Corpului II Armată din București.

La 22 iulie 1941 a fost pronunțată sentința.

Douăzeci de inculpați au fost condamnați la moarte, iar alții au primit pedepse privative de libertate. O parte dintre cei condamnați la moarte erau dispăruți.

La 28 iulie 1941 au fost executați șase dintre condamnații aflați în custodia autorităților, printre care Ștefan Zăvoianu și Gheorghe Crețu.

Cu toate acestea, ancheta nu a reușit să stabilească pe deplin toate responsabilitățile și nici să clarifice definitiv cine a dispus organizarea masacrului la nivelul conducerii legionare.

foto: arhiva

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