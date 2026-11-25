Caravana Coca-Cola revine la Alba Iulia: Când va ajunge celebrul tir roșu în oraș
Caravana Coca-Cola revine la Alba Iulia: Când va ajunge celebrul tir roșu în oraș
După o pauză îndelungată caravana Coca-Cola revine la Alba Iulia. Celebrul tir roșu urmează să sosească în oraș pe data de 13 decembrie 2026.
,,Simbolul sărbătorilor de iarnă: Caravana Coca‑Cola pornește din nou la drum prin toată țara, pentru a aduce magia și bucuria Crăciunului mai aproape de tine.”, se arată pe site-ul oficial coca-cola.com.
Când va ajunge caravana Coca-Cola la Alba Iulia?
Caravana Coca-Cola urmează să ajungă în 37 de orașe din România, parcurgând două trasee:
TRASEUL 1
- 29.Nov – București – Piața Constituției
- 01.Dec – Pitești – Piața Vasile Minea
- 03.Dec – Râmnicu Vâlcea – B-dul General Magheru, lângă Parcul Mircea cel Bătrân
- 05–06.Dec – Craiova – Lângă Casa Albă
- 07.Dec – Drobeta-Turnu Severin – Promenada Crișan
- 08.Dec – Timișoara – Iuliu Mall
- 09.Dec – Arad – Piața Avram Iancu
- 10.Dec – Oradea – Era Shopping Park
- 12.Dec – Cluj-Napoca – Iulius Mall și Târgul de Crăciun Florești
- 13.Dec – Brașov – Piața Revoluției
- 15.Dec – Miercurea Ciuc – Piața Libertății
- 16.Dec – Iași – Iulius Mall
- 17.Dec – Vaslui – Piața Civică
- 18.Dec – Galați – platoul Grădinii Publice
- 19.Dec – Constanța – Piața Ovidiu
- 20.Dec – Therme – Therme București
- 21.Dec – Alexandria – Casa de Cultură
TRASEUL 2
- 30.Nov – București – Băneasa Shopping City
- 01.Dec – Ploiești – Piața Mihai Viteazul
- 02.Dec – Focșani – Piața Unirii
- 03.Dec – Bacău – Centru
- 04.Dec – Piatra Neamț – Piața Ștefan cel Mare
- 05.Dec – Suceava – Iulius Mall și Târgul de Crăciun Suceava
- 07.Dec – Botoșani – Centru, în apropiere de Primărie
- 08.Dec – Bistrița – Piața Centrală
- 09.Dec – Baia Mare – Piața Liberățtii
- 10.Dec – Satu Mare – Târgul de Crăciun
- 12.Dec – Deva – Târgul de Crăciun
- 13.Dec – Alba Iulia – Târgul de Crăciun – Piața Cetății Alba Carolina
- 14.Dec – Sibiu – Shopping City Sibiu
- 15.Dec – Târgu Mureș – Târgu Mureș Shopping City
- 16.Dec – Sfântu Gheorghe – Piața Libertății
- 17.Dec – Buzău – Piața Dacia
- 18.Dec – Râmnicu Sărat – Zona Primăriei / centrul municipiului
- 19.Dec – Brăila – Târgul de Crăciun
- 20.Dec – Slobozia – Piața Revoluției
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