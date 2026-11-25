Caravana Coca-Cola revine la Alba Iulia: Când va ajunge celebrul tir roșu în oraș

După o pauză îndelungată caravana Coca-Cola revine la Alba Iulia. Celebrul tir roșu urmează să sosească în oraș pe data de 13 decembrie 2026.

,,Simbolul sărbătorilor de iarnă: Caravana Coca‑Cola pornește din nou la drum prin toată țara, pentru a aduce magia și bucuria Crăciunului mai aproape de tine.​”, se arată pe site-ul oficial coca-cola.com.

Când va ajunge caravana Coca-Cola la Alba Iulia?

Caravana Coca-Cola urmează să ajungă în 37 de orașe din România, parcurgând două trasee:

TRASEUL 1

29.Nov – București – Piața Constituției

01.Dec – Pitești – Piața Vasile Minea

03.Dec – Râmnicu Vâlcea – B-dul General Magheru, lângă Parcul Mircea cel Bătrân

05–06.Dec – Craiova – Lângă Casa Albă

07.Dec – Drobeta-Turnu Severin – Promenada Crișan

08.Dec – Timișoara – Iuliu Mall

09.Dec – Arad – Piața Avram Iancu

10.Dec – Oradea – Era Shopping Park

12.Dec – Cluj-Napoca – Iulius Mall și Târgul de Crăciun Florești

13.Dec – Brașov – Piața Revoluției

15.Dec – Miercurea Ciuc – Piața Libertății

16.Dec – Iași – Iulius Mall

17.Dec – Vaslui – Piața Civică

18.Dec – Galați – platoul Grădinii Publice

19.Dec – Constanța – Piața Ovidiu

20.Dec – Therme – Therme București

21.Dec – Alexandria – Casa de Cultură

TRASEUL 2

30.Nov – București – Băneasa Shopping City

01.Dec – Ploiești – Piața Mihai Viteazul

02.Dec – Focșani – Piața Unirii

03.Dec – Bacău – Centru

04.Dec – Piatra Neamț – Piața Ștefan cel Mare

05.Dec – Suceava – Iulius Mall și Târgul de Crăciun Suceava

07.Dec – Botoșani – Centru, în apropiere de Primărie

08.Dec – Bistrița – Piața Centrală

09.Dec – Baia Mare – Piața Liberățtii

10.Dec – Satu Mare – Târgul de Crăciun

12.Dec – Deva – Târgul de Crăciun

13.Dec – Alba Iulia – Târgul de Crăciun – Piața Cetății Alba Carolina

14.Dec – Sibiu – Shopping City Sibiu

15.Dec – Târgu Mureș – Târgu Mureș Shopping City

16.Dec – Sfântu Gheorghe – Piața Libertății

17.Dec – Buzău – Piața Dacia

18.Dec – Râmnicu Sărat – Zona Primăriei / centrul municipiului

19.Dec – Brăila – Târgul de Crăciun

20.Dec – Slobozia – Piața Revoluției

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