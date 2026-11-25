Cea mai aglomerată intersecție din Sebeș va fi reconfigurată și modernizată: Investiție de peste 11,5 milioane de lei în zona „Turn”. Dorin Nistor: ,,Vom stabili, printr-o altă abordare, traficul de aici”

Cea mai aglomerată zonă din Sebeș, mai exact intersecția din zona „Turn”, care leagă orașul de zona centrală, dar și de Petrești sau de strada Aviator Olteanu, care face legătura cu Piața Agroalimentară din oraș, urmează să intre într-un amplu proces de reconfigurare și modernizare, printr-un proiect cu o valoare de peste 11,5 milioane de lei, din fonduri europene.

Dorin Nistor: „Vom îmbunătăți benzile de circulație și vom stabili, printr-o altă abordare, traficul de aici”

Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a explicat că proiectul, a cărui documentație a început să fie realizată în urmă cu aproximativ un an, își propune extinderea amenajărilor specifice zonei centrale, îmbunătățirea spațiilor verzi, dar și reconfigurarea benzilor de circulație și, implicit, a traficului din intersecție:

„Am început proiectul de aproximativ un an de zile, în sensul că am făcut documentații pentru reabilitare. De fapt, dorim să extindem zona centrală în ceea ce privește amenajarea, vom îmbunătăți foarte mult spațiile verzi, vom îmbunătăți benzile de circulație și vom stabili, printr-o altă abordare, traficul de aici, din această intersecție”, a povestit edilul din Sebeș.

Lucrări complexe în zona „Turn”: Rețelele subterane vor fi modernizate

Implementarea proiectului nu va fi una simplă. Administrația locală din Sebeș recunoaște că lucrările presupun un efort considerabil, în special din cauza faptului că o mare parte din infrastructura subterană trebuie înlocuită. Mai exact, este vorba despre realizarea unei aducțiuni pentru apele pluviale din zona centrală, Valea Frumoasei, strada Aviator Olteanu și strada Dorin Pavel, astfel încât acestea să fie canalizate direct spre râu.

„Acum, vechea aducțiune trece chiar pe sub anumite case și acolo avem mari probleme, mai ales atunci când apar ploi, și ne generează, să spun așa, un disconfort când ploile sunt mai abundente”, a explicat Dorin Nistor.

Mai mult decât atât, primarul a precizat că un alt aspect important îl reprezintă rețelele principale de fibră optică, inclusiv cele care fac legătura cu Europa de Vest, care trec prin Sebeș și care necesită măsuri suplimentare de protecție pe durata lucrărilor:

„Toate rețelele de canalizare, apă, gaz trebuie reanalizate și, bineînțeles, și partea de curent electric, pentru că toate cablurile vor fi îngropate. Vom face un nou sistem de iluminat, trotuare total modificate, vom avea inclusiv zone pietonale, pistă de bicicletă și ceea ce înseamnă mobilier urban”, a mai spus edilul din Sebeș.

Lucrarea, a cărei valoare depășește 11,5 milioane de lei, se află deja într-un stadiu avansat de pregătire, administrația locală precizând că a fost semnat contractul de lucrări și a fost predat amplasamentul în vederea începerii lucrărilor.

Oportunitate prin ADR Centru pentru finanțarea proiectului de regenerare urbană

Administrația locală din Sebeș a depus un proiect către ADR Centru pentru obținerea unei finanțări destinate investiției de regenerare urbană. Potrivit primarului Dorin Nistor, proiectul a trecut deja de prima etapă de evaluare, iar aproximativ 70% din valoarea lucrărilor ar putea fi acoperită prin această finanțare:

,,Am depus proiect în acest sens, suntem în evaluare, am trecut de prima etapă. Estimăm că aproximativ 70% din lucrare, pentru că anumite zone nu sunt eligibile, anumite lucrări nu sunt eligibile, dar cele eligibile să intre la finanțare și astfel să degrevăm efortul pe care și-l propusese inițial Sebeșul, iar sumele care ne rămân din această economie să le putem folosi la investiții în alte zone ale Sebeșului.”, a mai declarat edilul.

Dorin Nistor: „Va fi o presiune pe toți cei care vor folosi în aceste luni această intersecție”

Desigur, intervențiile menționate până acum vor crea un disconfort considerabil pentru șoferii care folosesc această intersecție. Cu toate acestea, administrația locală transmite, cu scuzele de rigoare, că nu există altă soluție pentru realizarea lucrărilor, care au ca obiectiv inclusiv fluidizarea traficului în zona centrală a orașului:

,,Va fi o presiune pe toți cei care vor folosi în aceste luni această intersecție, care și așa era foarte aglomerată, dar, cu scuzele de rigoare, nu avem altă soluție și trebuie să facem acest pas.”, a mai explicat Dorin Nistor.

Termenul de finalizare a lucrărilor

Administrația locală din Sebeș se așteaptă ca lucrările să fie finalizate în cursul anului viitor, mai exact în toamna lui 2027:

,,Sper că lucrările vor fi finalizate la nivelul anului viitor, în toamnă. Bineînțeles că vom începe etapizat și încercăm să creăm un disconfort cât mai mic pe partea de trafic.”, a spus la final primarul din Sebeș, Dorin Nistor.

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