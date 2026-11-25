Vrei să construiești sau să schimbi gardul casei? Ce reguli trebuie să respecți și când ai nevoie de aprobarea primăriei

Proprietarii care intenționează să construiască un gard nou, să îl înlocuiască pe cel existent sau doar să îl repare trebuie să țină cont de noile prevederi din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Legea nr. 169/2026 stabilește proceduri diferite în funcție de tipul intervenției: autorizație de construire, notificare către autoritatea locală sau, în anumite situații, nicio formalitate.

Una dintre prevederile importante pentru proprietarii de locuințe este cea care permite înlocuirea unui gard existent printr-o procedură simplificată, fără obținerea autorizației de construire. Măsura nu se aplică însă în orice situație, iar respectarea regulilor urbanistice locale rămâne obligatorie.

Când poți înlocui gardul fără autorizație de construire

Potrivit articolului 294, alineatul (2), litera b), punctul (i), din noul Cod, construirea unei împrejmuiri noi prin desființarea celei existente poate fi realizată în baza unei notificări adresate autorității locale.

Procedura simplificată este disponibilă pentru proprietățile aflate în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice. De asemenea, noul gard trebuie să respecte reglementările urbanistice aplicabile terenului.

Astfel, proprietarii care doresc să demoleze gardul vechi și să construiască unul nou nu mai trebuie să urmeze automat procedura obișnuită de autorizare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Notificarea nu reprezintă însă o permisiune de a construi fără respectarea normelor locale. Înălțimea, aspectul și caracteristicile împrejmuirii trebuie să se încadreze în prevederile regulamentului de urbanism.

Este important de reținut că această facilitate vizează înlocuirea unei împrejmuiri existente. În cazul unui teren care nu a avut niciodată gard, proprietarul trebuie să verifice separat dacă lucrarea necesită autorizație de construire.

În ce condiții poți repara gardul fără să anunți primăria

Reguli mai permisive sunt prevăzute pentru lucrările de reparații. Articolul 299, alineatul (2), litera a), punctul 1, permite repararea împrejmuirilor fără autorizație de construire și fără notificare prealabilă, dacă sunt respectate anumite condiții.

Scutirea se aplică în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, cu condiția ca lucrările să nu modifice forma gardului și materialele din care acesta este realizat.

Prin urmare, proprietarii pot interveni asupra unui gard deteriorat fără formalități administrative, atât timp cât păstrează configurația și materialele existente.

Dacă lucrările presupun modificarea formei împrejmuirii sau folosirea unor materiale diferite, intervenția nu mai beneficiază automat de această scutire.

Diferența dintre reparație și înlocuire este esențială: simpla întreținere a gardului nu este același lucru cu demolarea acestuia și construirea unei împrejmuiri noi.

Ce înălțime poate avea gardul și ce materiale sunt permise

Noul Cod nu stabilește o înălțime maximă universală pentru gardurile construite în România și nici nu impune utilizarea unui anumit tip de material.

Cerințele concrete sunt stabilite prin regulamentele locale de urbanism. Acestea pot include restricții privind înălțimea, aspectul, forma și materialele utilizate, în funcție de specificul zonei și de amplasamentul gardului.

Regulile pot fi diferite de la o localitate la alta și chiar între diferite zone ale aceluiași oraș. De asemenea, pot exista cerințe distincte pentru împrejmuirile de la stradă și cele dintre proprietăți.

În cazul terenurilor situate în zone construite protejate sau în perimetrele de protecție ale monumentelor istorice, proprietarii trebuie să respecte regimul special de construire. Procedurile simplificate și scutirile prevăzute pentru alte zone nu se aplică automat în aceste situații.

Pentru gardurile dintre două proprietăți trebuie avute în vedere și prevederile Codului civil referitoare la despărțiturile comune și raporturile de vecinătate. Acordul dintre vecini nu înlătură obligația respectării normelor urbanistice.

Ce trebuie să verifici înainte să începi lucrările

Înainte de demolarea sau construirea unui gard, proprietarul trebuie să verifice regulamentul local de urbanism aplicabil parcelei și să stabilească dacă terenul se află într-o zonă protejată.

În funcție de natura intervenției, regulile sunt următoarele:

*Construirea unui gard pe un teren fără împrejmuire existentă: trebuie verificat regimul de autorizare, iar dacă legea impune acest lucru, este necesară autorizația de construire.

*Înlocuirea unui gard existent: demolarea și construirea unei noi împrejmuiri pot fi realizate prin procedura simplificată de notificare, în condițiile articolului 294.

*Repararea gardului: nu este necesară autorizație sau notificare dacă se păstrează forma și materialele existente și terenul nu se află într-o zonă protejată.

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, adoptat prin Legea nr. 169/2026, a fost publicat în Monitorul Oficial la 10 august 2026 și a intrat în vigoare la 25 august 2026.

Pentru proprietari, încadrarea corectă a lucrărilor este esențială. O reparație, înlocuirea unei împrejmuiri existente și construirea unui gard nou pot presupune obligații administrative diferite. Verificarea regulilor aplicabile terenului înainte de începerea lucrărilor poate evita problemele cu autoritățile locale.

sursa: Adevărul

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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