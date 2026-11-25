„Pentru ce vă trebuie banii? Concret”: Un antreprenor HoReCa demontează proiectul noii taxe turistice de la Alba Iulia și cere socoteală administrației locale

Noua taxă turistică propusă prin proiectul HCL nr. 499/2026, la Alba Iulia, stârnește nemulțumirea mediului HoReCa. Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul ospitalității, acuză lipsa consultării reale a operatorilor, absența unui studiu de impact și neclarități privind modul în care vor fi colectați și cheltuiți banii. Cosmin Matieș a transmis Primăriei Alba Iulia o interpelare cu 16 probleme concrete, solicitând explicații despre fundamentarea taxei, funcționarea viitoarei Organizații de Management al Destinației (OMD), transparența cheltuielilor și responsabilitatea celor care vor administra fondurile.

„Despre turism, taxe noi și responsabilitatea celor care ne conduc…

Proiectul HCL nr. 499/2026, care propune o nouă taxă turistică

Deși în proiect se precizează că acesta vine în urma consultărilor, taxa propusă nu a fost discutată în întâlnirile la care am participat și nici ulterior. Nu am fost consultați cu privire la cuantum, criterii sau modul în care vor fi folosiți banii.

Am participat la unele discuții privind OMD (Organizația de Management al Destinației), dar m-am retras deoarece profesionalismul și respectul din partea administrației locale lasă de dorit. Iar eu nu sunt omul care acceptă „lasă că merge și așa”.

Sunt dispus să plătesc o taxă de promovare dacă aceasta aduce mai mulți turiști. Dar nu așa: fără un studiu de impact, fără o analiză bugetară, fără consultarea efectivă a operatorilor din domeniu și, mai ales, fără strategie, transparență și responsabilitate.

Acest proiect a fost făcut cum știu ei mai bine: „merge și așa”.

Înainte de a cere mai mulți bani, administrația trebuie să ne demonstreze ce a făcut cu resursele și oportunitățile pe care le-a avut deja!

*Ce fonduri europene ați atras pentru dezvoltarea turismului?

*Ce proiecte de promovare ați implementat?

*Ce rezultate măsurabile ați obținut?

*Ce alternative de finanțare ați analizat pentru a evita sau măcar a diminua necesitatea unei noi taxe?

Pentru că este foarte ușor să votezi taxe pe spatele altora.

Am transmis Primăriei Alba Iulia o interpelare cu 16 probleme concrete:

1. Apartamentele în regim hotelier

Primăria însăși semnalează în strategia orașului pentru perioada 2021–2030 că există apartamente și camere oferite turiștilor care nu sunt evidențiate corespunzător. Adică acele apartamente promovate pe Booking, Airbnb, OLX și alte platforme.

Câte sunt, ce verificări s-au făcut și cine le va face de acum înainte? Altfel, taxa riscă să fie încasată doar de la cei care figurează legal.

2. Calculele din spatele taxei propuse

A făcut cineva un calcul concret? Câți operatori intră în fiecare categorie, cât se estimează că se va încasa și cât ar aduce taxa pe înnoptare?

3. Hotelurile mici versus hotelurile mari

Nu este normal să fie aceeași taxă pentru un hotel cu 10 camere și unul cu 150.

4. Restaurantele din hoteluri

Un complex hotelier cu spații de cazare, restaurante, terase, săli de conferințe și spa să plătească doar cu 1.000 de lei mai mult decât un restaurant oarecare?!

În plus, de ce un restaurant independent trebuie să plătească taxa, iar un restaurant din cadrul unui hotel nu o plătește separat?

Sunt două activități distincte: cazare și restaurant.

5. Căruțele și rulotele cu mâncare din Cetate

Nu este echitabil să încadrați în aceeași categorie de comerț ambulant o căruță care prepară și vinde mâncare și una care comercializează produse de artizanat și suveniruri.

Cum justificați scutirile atunci când sunt oferite, contra cost, servicii comerciale comparabile cu cele ale operatorilor privați?

7. Vizitatorii care vin în Alba Iulia doar pentru o zi

Să fie analizată și o eventuală contribuție aferentă biletelor la obiectivele culturale și muzeele care beneficiază de promovarea turistică, așa cum se întâmplă la Sinaia.

8. Aceeași taxă, două proiecte contradictorii

Proiectul 495 vorbește despre 2 lei pe adult pe zi, iar proiectul 499 despre 2 lei pe persoană pe noapte, pentru cei cu vârsta de peste 14 ani.

Primăria trebuie să lămurească diferența înainte ca unitățile de cazare să fie puse să încaseze taxa.

9. OMD Alba Iulia (Organizația de Management al Destinației)

Înainte să fie transferați banii către OMD, ar trebui să vedem statutul, conducerea, strategia și bugetul pentru 2027.

Trebuie stabilit și ce se întâmplă cu sumele deja încasate dacă organizația întârzie să devină operațională sau nu devine deloc operațională.

10. Participarea celor care plătesc

Dacă plătim obligatoriu, avem automat și dreptul de a participa la decizii? Sau avem doar obligația de a finanța?

11. Transparența contractelor HoReCa plătite din bugetul local

Cum sunt selectați operatorii din HoReCa pentru mesele, cazările și evenimentele plătite din bani publici, inclusiv prin instituții subordonate, cluburi sportive și asociații?

Cer situația pentru perioada 2024–2026 a meselor, serviciilor de catering, cazărilor și evenimentelor.

Cine a prestat efectiv serviciile, ce sume a încasat și cum a fost ales?

OMD trebuie să aibă încă de la început reguli publice de selecție și de prevenire a conflictelor de interese.

12. Cheltuielile de funcționare ale OMD

În forma propusă, proiectul nu stabilește un plafon procentual pentru cheltuielile administrative.

Cer un plafon justificat și un buget din care să reiasă cât merge către salarii și cheltuieli de funcționare și cât ajunge la proiectele care aduc turiști în Alba Iulia.

13. Dublarea serviciilor de turism

Există deja personal și bugete pentru informare turistică, promovare și evenimente.

De ce mai înființăm o organizație fără să știm clar ce atribuții au sau vor avea serviciile de turism deja existente și cum evităm dublarea cheltuielilor?

14. Răspunderea pentru rezultate

Cer o evaluare anuală, astfel încât să vedem câți turiști au venit, câte nopți au stat, ce s-a schimbat în extrasezon și ce măsuri se iau atunci când obiectivele asumate nu sunt atinse.

Aici trebuie clarificate și rolurile primarului, atât în administrație, cât și în calitate de președinte al OMD.

Cine și cum răspunde dacă obiectivele nu sunt atinse?

15. Finanțările pe care Primăria le putea atrage

Cer bilanțul pentru perioada 2021–2026 al fondurilor nerambursabile atrase, al proiectelor depuse și nefinanțate și al acțiunilor de promovare plătite din bugetul local.

Vreau să vedem ce s-a făcut concret pentru atragerea turiștilor, evidențiat separat de lucrările de restaurare, ce proiecte s-au depus și ce poate fi finanțat din alte surse în perioada 2027–2030.

16. Responsabilitatea Consiliului Local

Cer ca fiecare consilier să primească, înaintea ședinței, observațiile și răspunsul motivat al Primăriei la fiecare dintre ele.

Prin vot, consilierii își asumă atât cuantumul taxei, cât și regulile după care vor fi cheltuiți banii.

Primăriei îi cer un răspuns punctual. Consilierilor le cer să îl citească înainte să voteze.

Dacă hotărârea este adoptată fără clarificarea problemelor de legalitate și de fundamentare pe care le-am semnalat, îmi rezerv dreptul de a o contesta.

Nu sunt împotriva dezvoltării turismului și nici împotriva finanțării promovării orașului.

Dar…

Cine verifică promisiunile? Cine răspunde pentru bani? Cine răspunde pentru lipsa rezultatelor?

Am cerut răspunsuri punctuale, documente și justificări economice.

Nu povești despre potențialul turistic al orașului.

Hai sictir, suntem sătui de povești!

Deși se tot vorbește despre acest OMD, el, din punct de vedere legal, nu există.

De aici și suspiciunea: cui se virează taxa… dacă organizația nu există?

Iar consilierilor locali le transmit o vorbă din popor: „Nu semnați ca primarul!”

Citiți, informați-vă, cereți clarificări și nu votați o nouă taxă înainte să vedeți ce finanțează, de ce este necesară, cine administrează banii și cine răspunde pentru rezultate.

Ați fost aleși pe listele de partid, dar responsabilitatea este nominală!

Până la urmă, pentru ce vă trebuie banii? Concret”, a transmis Cosmin Matieș într-un mesaj postat în mediul online.

foto: arhivă

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