Pensii diferite de la un județ la altul: Cât primește în medie un pensionar din Alba și de ce Capitala este cu mult în fruntea clasamentului

Diferențele dintre pensiile încasate de români sunt semnificative de la un județ la altul. În timp ce în București pensia medie depășește 4.000 de lei, în județele cu venituri mai mici aceasta abia trece de pragul de 2.000 de lei. Unde se situează județul Alba în acest clasament și care sunt explicațiile acestor decalaje?

Potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii și consultate de Newsweek România, pensia medie la nivel național a ajuns la 2.821 de lei. Comparativ cu anul trecut, creșterea este de numai 4 lei, în condițiile în care pensiile nu au mai fost indexate de doi ani.

Alba, peste media unor județe, dar departe de București

În județul Alba, pensia medie este de 2.875 de lei, valoare care plasează județul peste media națională de 2.821 de lei.

Alba ocupă o poziție intermediară în clasamentul național, cu o pensie medie apropiată de cea din Sibiu (2.870 de lei), dar sub nivelurile înregistrate în județe precum Brașov (3.330 de lei), Hunedoara (3.493 de lei) sau Gorj (3.300 de lei).

La polul opus se află județele în care pensia medie este considerabil mai mică. În Giurgiu, aceasta este de 2.290 de lei, iar în Vaslui ajunge la 2.282 de lei.

Diferența dintre pensia medie din Alba și cea din București, Sectorul 1, este de 1.265 de lei.

De ce sunt pensiile mai mari în unele județe?

Explicația ține în principal de istoricul salarial și de contribuțiile plătite de-a lungul anilor. Formula de calcul a pensiilor are la bază punctele de contributivitate acumulate în perioada activității profesionale.

Cu cât salariul a fost mai mare, cu atât contribuția la sistemul public de pensii a fost mai ridicată și, implicit, numărul de puncte acumulate a fost mai mare.

Contează și vechimea în muncă. Pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani se acordă puncte de stabilitate, care contribuie la majorarea pensiei.

Un alt factor important îl reprezintă specificul economic al fiecărei zone. Județele puternic industrializate, în care angajații au avut salarii mai mari și o activitate profesională îndelungată, înregistrează, în general, pensii medii mai ridicate.

Este și cazul județelor Hunedoara și Gorj, unde numeroși angajați au lucrat în condiții speciale sau deosebite de muncă.

În București, nivelul mai ridicat al salariilor și al contribuțiilor din perioada activă explică poziția fruntașă în clasament.

Sursa: newsweek.ro

Foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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