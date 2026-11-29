Aiudeanul Bogdan Andone, coșmar pentru antrenorii portughezi din Superliga: victorii contra tuturor formațiilor pregătite de tehnicieni din țara lui CR7
Aiudeanul Bogdan Andone, coșmar pentru antrenorii portughezi din Superliga: victorii contra tuturor formațiilor pregătite de tehnicieni din țara lui CR7
Antrenorul Bogdan Andone este pe val în Superliga, având 7 puncte în ultimele 3 jocuri, fără a primi gol, cu FC Argeș, victimele numindu-se Dinamo (1-0), FCSB (0-0) și, în ultima rundă, Petrolul Ploiești (1-0, pe „Ilie Oană”)
Conform prosport.ro, Bogdan Andone (51 ani) este singurul antrenor din Superliga României care i-a învins pe toți tehnicienii portughezi, considerați la mare modă, care i-au ieșit în cale în acest campionat. Tehnicianul Argeșului a plecat victorios și de la Ploiești, după 1-0 cu Petrolul, partidă în care Petrolul a fost condusă de pe bancă de Tiago Ferreira, cel care i-a ținut locul lui Ricardo Sousa, suspendat.
Ferreira, tehnicianul cu licență Pro este al patrulea portughez pus la colț de Bogdan Andone. Anterior, acesta i-a învins pe Filipe Coelho (1-0, Universitatea Craiova), Nuno Campos (2-1, Dinamo), Ricardo Sousa (1-0, Petrolul Ploiești).
El nu s-a confruntat cu Antonio Folha, portughezul care a fost dat afară de CFR Cluj, după șase meciuri, și înlocuit cu Marius Șumudică.
De asemenea, Bogdan Andone n-a jucat împotriva lui Rui Duarte, lusitanul venit pe pe banca Oțelului după etapa a zecea, când a fost demis croatul Stepjan Tomas. Cei doi se vor întâlni pe 16 ianuarie 2027, în prima etapă din noul an, când FC Argeș va primi vizita echipei gălățene.
Bogdan Andone antrenează FC Argeș de pe 24 septembrie 2024, când a fost adus la club, în Liga a 2-a, pentru a-l înlocui pe Nicolae Dică. În sezonul 2024–2025 a reușit promovarea cu FC Argeș în Superliga României, fiind desemnat antrenorul sezonului în eșalonul secund.
*Andone, al doilea cel mai vechi antrenor din Superligă
El se află în al treilea sezon pe banca piteștenilor, având unul dintre cele mai lungi mandate neîntrerupte din prima ligă. Mai vechi decât Andone este doar Florin Maxim, de la Corvinul, care antrenează echipa din Hunedoara de cinci ani și cinci luni, preluând formația ardeleană în iunie 2021.
Mandatul lui Bogdan Andone (care e cumnatul lui Marius Șumudică), de la FC Argeș, este cel mai lung din cariera lui de antrenor principal a lui Bogdan Andone. A preluat FC Argeș în Liga 2, înlocuindu-l pe Alexandru Pelici, a promovat rapid pe prima scenă și a evoluat, stagiunea trecută, în play-off, fiind revelația sezonului.
El a mai fost principal la FC Voluntari, Olimpia Satu Mare, Poli Timișoara, Metaloglobus, Astra Giurgiu, FCSB, Apollon Limasol și FC Botoșani.
*10 meciuri consecutive fără victorie
Cu Bogdan Andone la timonă, FC Argeș a strâns șapte puncte în ultimele trei etape, reușind să-și revină după o perioadă în care a fost în colaps, cu o serie de 10 meciuri consecutive fără victorie în Superliga României în sezonul 2026–2027 (între 14 august și 31 octombrie 2026, etapele 5–14), în care a înregistrat 3 egaluri și 7 înfrângeri.
Acea serie neagră a pus sub semnul întrebării inclusiv legitimitatea menținerii lui Bogdan Andone pe banca tehnică, dar acesta a avut sprijinul necondiționat al președintelui Dani Coman, se mai arată în articolul publicat de prosport.ro
Sursa: prosport.ro, foto: sportpictures.ro
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