Pensii decembrie 2026: Sumele intră mai devreme pe card. Cine încasează bani în plus
Pensii decembrie 2026: Sumele intră mai devreme pe card. Cine încasează bani în plus
Pensionarii din România vor avea parte de un calendar modificat pentru plata pensiilor în decembrie 2026. În timp ce beneficiarii care primesc banii pe card vor încasa pensia mai devreme, cei care au ales plata prin Poșta Română vor trebui să aștepte până după Ziua Națională. În plus, milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi și a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat, în valoare de până la 500 de lei.
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Când intră pensiile pe card în decembrie 2026
Pensionarii care au optat pentru încasarea pensiei prin cont bancar vor primi banii vineri, 11 decembrie 2026. Viramentul este devansat față de calendarul obișnuit, în condițiile în care data de 12 decembrie, reperul normal pentru plata pensiilor pe card, cade sâmbătă.
Astfel, beneficiarii își vor putea încasa pensiile înainte de weekend, fără să fie nevoiți să aștepte următoarea zi lucrătoare.
Când începe distribuirea pensiilor prin Poșta Română
Pentru pensionarii care primesc banii în numerar, prin intermediul factorilor poștali, distribuirea va începe miercuri, 2 decembrie 2026.
Startul plăților este decalată cu o zi față de începutul obișnuit al lunii, deoarece 1 Decembrie, Ziua Națională a României, este sărbătoare legală și zi liberă.
Potrivit calendarului anunțat de Poșta Română, distribuirea pensiilor la domiciliu se va desfășura în prima jumătate a lunii, compania estimând că operațiunea va fi finalizată cel târziu la 16 decembrie.
În cazul pensionarilor care nu sunt găsiți acasă de poștaș, banii și documentele de plată pot fi ridicate ulterior de la oficiul poștal de care aparțin, potrivit procedurilor aplicate de Poșta Română.
Ajutor de până la 500 de lei pentru pensionarii cu venituri mici, în decembrie 2026
Pe lângă pensia lunară, pensionarii care îndeplinesc condițiile de venit vor primi în decembrie și a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat în 2026, în baza OUG nr. 23/2026.
Sprijinul se acordă pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat, ale căror venituri lunare cumulate nu depășesc 3.000 de lei.
Sumele acordate în decembrie sunt:
*500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;
*400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;
*300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.
Ajutorul financiar este acordat în două tranșe egale, prima fiind plătită în luna mai, iar cea de-a doua fiind programată pentru decembrie 2026. Banii se acordă automat, fără ca pensionarii să depună cereri sau documente suplimentare.
Pentru stabilirea eligibilității la plata celei de-a doua tranșe sunt luate în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026.
Prin urmare, pensionarii care se încadrează în plafoanele stabilite de lege vor primi în decembrie atât pensia lunară, cât și ajutorul financiar suplimentar de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de veniturile realizate.
Calendarul plății pensiilor în decembrie 2026:
*2 decembrie – începe distribuirea pensiilor prin Poșta Română;
*11 decembrie – sunt programate viramentele pensiilor pe card;
*1-15 decembrie – perioada de transmitere a taloanelor mov;
*16 decembrie – termenul estimat pentru finalizarea distribuirii pensiilor la domiciliu.
Așadar, decembrie aduce un calendar diferit de plată pentru pensionari, dar și un sprijin financiar suplimentar pentru cei cu venituri mici, înaintea sărbătorilor de iarnă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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