Autostrada A1: Tunelul Momaia, pregătit pentru deschiderea circulației. CNAIR a format echipa care va asigura operarea non-stop
Autostrada A1: Tunelul Momaia, pregătit pentru deschiderea circulației. CNAIR a format echipa care va asigura operarea non-stop
Testele la sistemele de funcționare și siguranță ale tunelului rutier Momaia, de pe Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), s-au încheiat, iar circulația ar putea fi deschisă în data de 3 decembrie 2026. Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, sectorul de autostradă este pregătit din punct de vedere tehnic, fiind în curs de organizare echipele care vor asigura monitorizarea, mentenanța și intervenția în regim permanent.
Tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, este dotat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare, iar funcționarea sa în condiții de siguranță presupune existența unor echipe specializate disponibile 24 de ore din 24.
„Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș) a Autostrăzii Sibiu – Pitești este pregătită tehnic. Tunelul, cu o lungime de 1.350 de metri și peste 2.500 de puncte de monitorizare, are nevoie de personal care să asigure funcționarea permanentă, prin echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție”, a transmis Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
Pentru a permite deschiderea circulației înainte de sfârșitul anului, compania a constituit deja o echipă temporară de operare, formată atât din angajați proprii, cât și din specialiști ai constructorului.
„Pentru ca deschiderea să fie posibilă încă din acest an, am constituit o echipă de operare formată din personal CNAIR detașat de la alte secții de drumuri și din tehnicieni puși la dispoziție de constructorul austriac al tunelului, PORR”, a precizat șeful CNAIR.
În paralel, autoritățile pregătesc angajarea personalului care va asigura exploatarea permanentă a tunelului. Memorandumul privind recrutarea specialiștilor a fost înaintat spre avizare Ministerului Finanțelor, urmând să ajungă ulterior pe masa Guvernului pentru aprobare.
„Memorandumul pentru angajarea personalului specializat, care va forma echipele permanente, a fost înaintat spre avizare Ministerului Finanțelor și va fi supus aprobării Guvernului. Vor urma selecția, angajarea și pregătirea specialiștilor”, a explicat Cristian Pistol.
Potrivit acestuia, recrutarea nu vizează doar necesarul imediat pentru tunelul Momaia, ci și dezvoltarea unei structuri profesionale care să poată asigura operarea viitoarelor tuneluri construite pe rețeaua de autostrăzi din România.
„Acești specialiști vor forma baza corpului profesional care va pregăti echipele de monitorizare, mentenanță și intervenție și pentru viitoarele tuneluri de pe rețeaua de autostrăzi din România”, a subliniat directorul general al CNAIR.
Deschiderea celor 9,86 kilometri ai Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș va reprezenta un nou pas în dezvoltarea Autostrăzii Sibiu – Pitești. După inaugurarea acestui tronson, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai autostrăzii, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.
foto: arhivă
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