Adio, dosare și bilete de trimitere purtate de la un medic la altul! Documentele medicale trec în format electronic de la 1 ianuarie 2027
Adio, dosare și bilete de trimitere purtate de la un medic la altul! Documentele medicale trec în format electronic de la 1 ianuarie 2027
Schimbare importantă pentru pacienții din România începând cu 1 ianuarie 2027. Biletele de trimitere către medicii specialiști, trimiterile pentru analize și investigații, scrisorile medicale și concediile medicale vor fi gestionate electronic, prin Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Pacienții nu vor mai trebui să transporte documentele de la un cabinet la altul, acestea urmând să fie accesibile medicilor direct în sistem, pe baza CNP-ului.
Anunțul a fost făcut de președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Larisa Mezinu-Bălan, care a precizat că toate formularele medicale necesare accesării serviciilor decontate au fost deja structurate în format electronic.
Ce documente vor fi disponibile online din 2027
Noua procedură va viza mai multe categorii de documente utilizate în sistemul public de sănătate, printre care:
*biletele de trimitere către medicii specialiști;
*trimiterile pentru analize de laborator și investigații medicale;
*scrisorile medicale;
*certificatele de concediu medical;
*deciziile medicale pentru dispozitive și echipamente medicale.
Potrivit conducerii CNAS, documentele vor putea fi identificate și consultate de medicii conectați la platformă, folosind CNP-ul pacientului. Astfel, bolnavii nu vor mai fi nevoiți să păstreze și să prezinte fizic fiecare formular atunci când ajung la un alt furnizor de servicii medicale.
„Ele vor circula în mediul electronic, se vor regăsi în această platformă și orice medic, în baza CNP-ului pacientului, le poate identifica, le poate extrage”, a explicat Larisa Mezinu-Bălan.
Biletul de trimitere nu va mai putea fi folosit pentru programări multiple
Digitalizarea vine și cu o modificare privind utilizarea biletelor de trimitere. După ce pacientul își va face o programare pentru un consult sau o investigație, documentul electronic va fi marcat automat ca fiind ocupat.
Prin această măsură, CNAS urmărește să împiedice folosirea aceluiași bilet pentru programări multiple la furnizori diferiți.
După efectuarea serviciului medical, documentul va fi procesat în sistem și nu va mai putea fi reutilizat.
Documentele pe hârtie mai rămân valabile șase luni
Trecerea la sistemul electronic nu va fi făcută brusc. Formularele tipărite vor putea fi utilizate în paralel cu cele digitale încă șase luni, în prima jumătate a anului 2027.
Perioada de tranziție este destinată atât pacienților, cât și medicilor și furnizorilor de servicii medicale, pentru adaptarea la noul mecanism.
Platformă informatică de 100 de milioane de euro
Digitalizarea documentelor face parte din procesul de modernizare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, proiect în care, potrivit reprezentanților CNAS, au fost investite 100 de milioane de euro.
Sistemul asigură interconectarea cu aproximativ 77.000 de furnizori de servicii medicale și gestionează raportarea consultațiilor, investigațiilor, validarea decontărilor și informațiile referitoare la concediile medicale.
Conducerea instituției susține că platforma principală funcționează în parametri optimi, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări înainte de extinderea utilizării documentelor electronice.
Pentru pacienți, schimbarea anunțată ar urma să însemne mai puține drumuri între cabinete, mai puține documente de păstrat și un circuit medical simplificat. Noul sistem va deveni operațional, potrivit calendarului prezentat de CNAS, de la 1 ianuarie 2027.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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