Alimentarea cu gaze naturale a Munților Apuseni: Conductă de aproximativ 59 de kilometri între Zlatna și Câmpeni. Primarii pot trimite cererile și documentațiile pentru racordarea localităților la rețea

Un nou pas pentru alimentarea cu gaze naturale a Munților Apuseni a fost anunțat recent de conducerea Transgaz. Este vorba despre o conductă între Zlatna și Câmpeni, cu o lungime estimată la aproximativ 59 de kilometri.

Potrivit lui Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz, proiectul se află în faza studiului de fezabilitate, urmând elaborarea proiectului tehnic.

Transgaz intenționează să lanseze licitația pentru realizarea racordării în primăvara anului 2027.

„Acum lucrăm la faza de studiu de fezabilitate și după aceea urmează proiectul tehnic, ca din primăvară să lansăm licitația de racordare, o conductă de 59 de kilometri de la Zlatna la Câmpeni, care va racorda Cupru Min”, a declarat Sterian, conform financialintelligence.ro.

Corneliu Mureșan: ,,Fac un apel către primarii din Apuseni să transmită către Transgaz cererile și documentațiile necesare pentru racordarea localităților la rețeaua de gaze”

Despre acest subiect a scris, printr-o postare pe Facebook, și prefectul din Alba, Corneliu Mureșan, care a făcut un apel către primarii din zonă să transmită către Transgaz documentațiile necesare pentru racordarea localităților la rețeaua de gaze naturale:

,,Proiectul, destinat alimentării cu gaze naturale a Cupru Min, se află în etapa studiului de fezabilitate, iar pentru primăvara anului viitor este avută în vedere lansarea licitației. Este un obiectiv pentru care voi continua să mă implic, astfel încât această investiție să poată crea oportunități și pentru comunitățile din zonă. Fac un apel către primarii din Apuseni să transmită către Transgaz cererile și documentațiile necesare pentru racordarea localităților la rețeaua de gaze naturale, folosind informațiile și modelele de cereri care le-au fost transmise anterior. Dincolo de orice diferențe de opinie sau apartenență politică, interesul oamenilor și dezvoltarea comunităților trebuie să fie pe primul loc.

Vorbim despre o investiție cu beneficii pe termen lung, care poate contribui la dezvoltarea economică a Munților Apuseni și la îmbunătățirea condițiilor de trai.”, a scris Corneliu Mureșan pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal