Foto | Acțiune RELEU pe DN 1: 76 de amenzi în Alba, 3 certificate de înmatriculare retrase și un permis reținut
Acțiune RELEU pe DN 1: 76 de amenzi în Alba, 3 certificate de înmatriculare retrase și un permis reținut
Polițiștii rutieri au desfășurat marți, 17 noiembrie 2026, o amplă acțiune de control pe DN 1, în cadrul operațiunii naționale „RELEU”, organizată simultan în toate județele traversate de acest drum. În județul Alba, controalele s-au soldat cu 76 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru depășirea vitezei legale. La acțiune au participat și specialiști ai Registrului Auto Român.
„Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat astăzi, 17 noiembrie 2026, o acțiune de tip „RELEU”, pe DN 1, în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe.
La acțiune au participat și specialiști din cadrul Registrului Auto Român.
Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu, desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 1, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu.
Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.
În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 76 de sancțiuni contravenționale, dintre care 48 pentru depășirea limitei legale de viteză, 14 pentru neportul centurii de siguranță și 14 pentru alte abateri.
Ca măsuri complementare, polițiștii au retras 3 certificate de înmatriculare și au reținut un permis de conducere.
Totodată, au fost efectuate 65 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive”, a transmis IPJ Alba.
sursa foto: IPJ Alba
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