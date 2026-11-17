Foto | Levi Polgar, omul care a transformat limitele în provocări, impresionant la RunSummit 2.0: „Haina asta a handicapului o poate purta oricine de mâine. Contează cu ce demnitate o duci tu până la capăt”
Levi Polgar, omul care a transformat limitele în provocări, impresionant la RunSummit 2.0: „Haina asta a handicapului o poate purta oricine de mâine. Contează cu ce demnitate o duci tu până la capăt”
Peste 200 de participanți, sportivi de performanță, antrenori, specialiști și pasionați de mișcare s-au întâlnit la București, la RunSummit 2.0, pentru o conferință despre alergare, sănătate și performanță. Printre invitații care au transmis unul dintre cele mai puternice mesaje s-a numărat Levi Polgar, ultramaratonistul din Aiud care demonstrează că limitele nu definesc un om, ci felul în care acesta alege să le depășească.
„Haina asta a handicapului o poate purta oricine de mâine. Contează cu ce demnitate o duci tu până la capăt”, a spus ultramaratonistul aiudean Levi Polgar în fața participanților la RunSummit 2.0. O declarație care a depășit granițele sportului și a devenit una dintre ideile memorabile ale conferinței organizate la București.
Povestea lui Levi este una despre adaptare, perseverență și curaj. Și-a pierdut o mână în copilărie, însă acest lucru nu l-a împiedicat să ajungă la performanțe remarcabile în ultramaraton. A reușit să termine de trei ori consecutiv Tor des Géants, una dintre cele mai dificile competiții de anduranță din lume, cu un traseu de aproximativ 330 de kilometri prin Alpi.
Dincolo de kilometri, diferențe de nivel și ore întregi de efort, parcursul său vorbește despre capacitatea unui om de a-și construi propriul drum, chiar și atunci când viața îi schimbă radical direcția.
Levi Polgar, poveste despre puterea de a merge mai departe
Unul dintre cele mai emoționante momente ale RunSummit 2.0 a fost panelul în care Levi Polgar și George Baltă au vorbit despre experiențele care le-au schimbat viața și despre felul în care au reușit să-și regăsească locul în sport.
George Baltă, fost jucător de rugby, a suferit în 2006, la doar 20 de ani, un accident grav pe teren, în urma căruia a rămas paralizat de la piept în jos. A revenit în lumea sportului ca maratonist în scaun rulant și a devenit un promotor al mișcării și al incluziunii persoanelor cu dizabilități. Povestea sa a inspirat și filmul „Mai departe”.
Alături de el, Levei Polgar a adus perspectiva unui sportiv care și-a transformat propria vulnerabilitate într-o sursă de motivație. Cei doi au demonstrat că performanța nu are o singură definiție și că drumul către depășirea propriilor limite poate arăta diferit pentru fiecare.
George a vorbit deschis inclusiv despre momentele în care lupta cu propria minte devine dificilă și despre importanța oamenilor care îi sunt alături.
„Sunt destul de rău cu mine, dar mă ajută că am oameni în jurul meu care țin la mine. Oamenii mă sună, le închid ușa și intră pe geam”, a povestit acesta.
Mesajele celor doi au completat una dintre temele centrale ale conferinței: puterea comunității și rolul oamenilor care ne susțin atunci când drumul devine dificil.
RunSummit continuă în 2027
Interesul pentru proiect s-a văzut și în perspectiva următoarei ediții. Potrivit organizatorilor, 15 bilete pentru RunSummit 2027 fuseseră deja vândute înainte de anunțarea oficială a datei evenimentului. Următoarea conferință este programată pentru aprilie 2027 și va avea în prim-plan ideea că sportul este pentru toată lumea.
Până atunci, proiectul continuă prin RunSummit Talks, cu întâlniri programate la Cluj, pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2026, unde vor fi abordate subiecte precum sănătatea, psihologia, investițiile și dezvoltarea comunităților sportive.
sursa: welovesport.ro
sursa foto: Levente Polgar / Facebook
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