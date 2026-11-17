Brazi artificiali de Crăciun, puși la vânzare la Alba Iulia: Câți bani trebuie să scoată albaiulienii din buzunar pentru a-și împodobi locuința

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar brazii artificiali, aleși de tot mai multe persoane pentru împodobirea locuințelor, au început să apară în magazine și în spațiile comerciale.

Astfel, mai multe modele de brazi artificiali au fost puse în vânzare la un stand amenajat în incinta Alba Carolina Mall.

Ce prețuri au brazii artificiali pentru Crăciun în 2026

Prețurile diferă în funcție de dimensiunea și modelul bradului. De exemplu, un brad artificial de 180 de centimetri, decorat cu conuri, costă 250 de lei, redus de la 490 de lei.

În schimb, un model premium, cu aspect natural și o înălțime de 220 de centimetri, are prețul de 799 de lei, redus de la 1.299 de lei.

O altă opțiune este brad artificial verde mixt, de 210 centimetri, cu un preț de 249 lei și 50 de bani, redus de la 499 lei și 50 de bani. O altă opțiune este brad artificial Paris, 180 de centimetri, cu 599 de lei.

În același timp, brad artificial premium, 220 centimetri, costă 999 de lei, redus de la 1699 lei.

Standul din cadrul Alba Carolina Mall oferă și alte modele de brazi artificiali pentru doritorii care vor să își împodobească locuința de Crăciun 2026.

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