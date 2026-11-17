Primele două aeronave IAR-99 SM din cele zece contractate au fost recepţionate. Anunțul făcut de MApN
Primele două aeronave IAR-99 SM, din totalul celor zece prevăzute în contractul încheiat între Ministerul Apărării Naționale (MApN) și SC Avioane Craiova, au fost recepționate, au anunțat reprezentanții ministerului.
Acestea vor asigura tranziţia piloţilor de la aeronavele cu elice la cele cu motor cu reacţie şi reprezintă o etapă esenţială în pregătirea piloţilor pentru operarea avioanelor F-16, potrivit News.ro.
„Primele 2 aeronave IAR-99 SM, din cele 10 aeronave aferente contractului încheiat între Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, şi S.C. Avioane Craiova S.A., au fost recepţionate luni, 16 noiembrie, la Craiova”, au anunţat reprezentanţii MApN.
Comisia de recepţie finală din cadrul MApN a fost formată din specialişti ai Direcţiei generale pentru armamente şi ai Statului Major al Forţelor Aeriene.
Cele două aeronave fac parte din programul de înzestrare „Revitalizarea şi modernizarea aeronavelor IAR-99 din dotarea Ministerului Apărării Naţionale”, care are ca scop dezvoltarea capabilităţii aeriene de şcoală şi antrenament avansat, în vederea trecerii personalului navigant la zborul pentru aeronavele F-16, şi menţinerea capabilităţii aeriene de sprijin aerian apropiat.
„Avionul IAR-99 SM asigură tranziţia piloţilor de la aeronavele cu motor turbopropulsor (cu elice) la cele cu motor cu reacţie, reprezentând o etapă esenţială în pregătirea acestora pentru operarea avioanelor de luptă F-16”, au subliniat reprezentanţii MApN.
Sursă FOTO – Facebook (Stefan Radu Oprea)
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