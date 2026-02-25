PENSII 2026 | Care este stagiul minim de cotizare: Câți ani trebuie să ai cotizați în sistemul public de pensii pentru a avea dreptul la pensie
PENSII 2026 | Care este stagiul minim de cotizare: Câți ani trebuie să ai cotizați în sistemul public de pensii pentru a avea dreptul la pensie
Pentru a avea dreptul legal la pensie în România, viitorii pensionari trebuie să fi contribuit la sistemul public de pensii pentru o perioadă minimă de timp. Conform legislației actuale, stagiul minim de cotizare – adică minim ani lucrați pentru pensie – este o condiție esențială pentru obținerea dreptului la pensia pentru limită de vârstă în 2026.
Cei care vor să iasă la pensie trebuie să aibă un minim de 15 ani lucrați
Potrivit noii legi a pensiilor și prevederilor în vigoare în 2026, orice persoană care dorește să iasă la pensia pentru limită de vârstă trebuie să demonstreze că a realizat cel puțin 15 ani de cotizare în sistemul public de pensii, indiferent de sex.
Citește și: PENSII 2027 | Cu cât ar putea crește toate pensiile românilor de la 1 ianuarie 2027. Calcul estimativ după eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 de lei și indexare
Atât bărbații, cât și femeile trebuie să întrunească acest prag minim pentru a beneficia de dreptul la pensie.
Stagiul complet de cotizare, care influențează nivelul pensiei și posibilitatea pensionării anticipate, este semnificativ mai ridicat – peste 33 de ani, în funcție de categoria de vârstă și sex – dar 15 ani rămâne pragul minim legal pentru orice pensionare.
Ce pensie ai dacă ai lucrat 15 ani pe salariul minim
Persoanele care au realizat doar stagiul minim de cotizare de 15 ani vor primi, după îndeplinirea și a condiției de vârstă, o pensie calculată pe baza punctajului contributiv acumulat pe parcursul anilor de muncă.În practică, majoritatea pensiilor obținute cu stagiul minim sunt apropiate de salariul minim de contribuție și pot fi ajustate de stat pentru a atinge nivelul pensiei minime garantate.
În prezent, pensia minimă garantată în România este stabilită la 1.281 lei, sumă pe care statul o acordă chiar și dacă pensia calculată pe baza contribuțiilor individuale este mai mică. De exemplu, un asigurat care a realizat 15 ani de cotizare ar putea avea, în calculul contributiv, o pensie sub acest prag, dar statul va completa până la nivelul minim garantat.
Cei care nu îndeplinesc stagiul minim de 15 ani nu pot solicita pensia de limită de vârstă și pot primi, în anumite condiții, alte forme de indemnizații sociale sau pensii de invaliditate, dar nu vor primi pensia contributivă standard.
Care e stagiul minim de cotizare pentru pensionarea anticipată
În cazul pensiei anticipate, legislația prevede condiții suplimentare: persoanele care doresc să iasă înainte de vârsta standard trebuie să îndeplinească un stagiu complet de cotizare și, de regulă, chiar să îl depășească.
Conform informațiilor oficiale, pensia anticipată se acordă dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare și poate reduce vârsta standard de pensionare cu până la 5 ani, dar numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale specifice, potrivit CNPP.
Astfel, 15 ani rămân cerința minimă absolută, dar pentru pensionarea anticipată fără penalizare este, în general, necesar un nivel de cotizare mult mai ridicat decât valoarea minimă legală.
