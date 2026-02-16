PENSII 2027 | Cu cât ar putea crește toate pensiile românilor de la 1 ianuarie 2027. Calcul estimativ după eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 de lei și indexare

În prima lună a anului 2026, românii au primit pensii medii de 2.819 lei. În același timp, pensiile speciale au trecut de 25.000 de lei. În total, avem mai bine de 4,5 milioane de pensionari în țară, iar privind distribuția pe categorii și județe vedem cât de mari sunt diferențele între pensiile normale și cele speciale.

Datele oficiale publicate de Casa Națională de Pensii arată că România a început anul 2026 cu peste 4,5 milioane de pensionari, scrie gandul.ro.

Cât sunt pensiile medii în România

Statistica arată că pensia medie a întregii populații a fost de 2.819 lei, ușor peste valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului 2025 (2.806 lei). În ianuarie, pensia medie la limită de vârstă a fost de 3.118 lei, cea de invaliditate, de 1.092 lei, iar cea specială, de 25.477.

Cifrele indică foarte bine care a fost evoluția economică a țării, cât și ajustările periodice în sistemul de pensii, scrie Newsweek.

Cei mai mulți pensionari, undeva la 3,68 milioane de oameni, beneficiază de pensie la limită de vârstă, iar aici media se menține la 3.164 lei, aproape neschimbată față de luna precedentă. Vedem, așadar, că mulți români care se pensionează la împlinirea vârstei primesc un venit incomparabil mai mic cu nivelul „specialilor”.

Dacă vorbim de pensionarii anticipați, numărul acestora este redus, 65.384 de persoane. În această categorie, pensia medie chiar a scăzut față de luna anterioară, ajungând la 2.550 lei. Se deduce de aici faptul că pensionarea anticipată vine cu un cost, respectiv sume mai mici decât pensiile la limită de vârstă, dar persoanele care aleg să părăsească mai repede câmpul muncii beneficiază de flexibilitate.

În ceea ce privește pensia de invaliditate, numărul beneficiarilor este de 394.749, iar venitul mediu în ianuarie a fost de 1.091 lei. Pensii de urmaș primesc 440.232 de persoane, iar media este de 1.519 lei.

Cele mai ridicate sunt pensiile speciale, acordate conform Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor. În această categorie, media lunară este de 25.447 lei, de aproape 10 ori peste pensia medie a majorității românilor.

Pensiile cresc de la 1 ianuarie 2027. Cu cât?

Potrivit sursei citate, sunt șanse ca pensiile să crească de la 1 ianuarie 2027, iar motivul este simplu: se va elimina CASS la pensiile peste 3.000 de lei. Cu alte cuvinte, de la această dată, niciun pensionar nu va mai plăti contribuția la sănătate.

De asemenea, tot începând cu 1 ianuarie 2027 ar trebui să fie indexate pensiile cu 13%, care acoperă rata inflației. În medie, ar însemna o creștere de aproape 400 de lei a pensiilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI