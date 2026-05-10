FOTO: LPS-CSU Alba Iulia, medalie de bronz la ONSS baschet feminin gimnaziu | La turneul de la Sebeș, Karina Onea, Carla Alexandru și Ingrid Baicon-Ciban, premii individuale

LPS-CSU Alba Iulia a cucerit medaliile de bronz la ONSS baschet feminin gimnaziu. La turneul de la Sebeș, Karina Onea, Carla Alexandru și Ingrid Baicon-Ciban, premii individuale

Echipa de baschet feminin a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a urcat pe treapta a treia a podiumului la etapa finală a ONSS la baschet feminin gimnaziu, competiția desfășurându-se la Sebeș, în perioada 7-10 mai.

Echipa LPS-CSU Alba Iulia a cucerit medaliile de bronz la ONSS baschet feminin gimnaziu. După această distincție, există regrete petru formația Liceului cu Program sportiv Alba Iulia, pregătită de antrenorul Valentin Urian, întrucât parcursul a cuprins 4 victorii și o singură înfrângere, în semifinale cu fomația din Reghin, viitoarea campioană. Mai mult, Karina Onea, Carla Alexandru și Ingrid Baicon-Ciban, echipierele formației albaiuliene, au primit distincții individuale.

În grupă s-au înregistrat succese cu Școala Generală „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu (51-11). Liceul „Ion Barbu” București (scor 48-10) și Școala Generală „Mihai Viteazul” Alexandria (46-24). În semifinale a venit singura înfrângere, cu Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Raghin (26-41). În finala mică o nouă victorie cu Școala Genrală „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu (46-25).

Campioană a fost echipa din Reghin, pe locul secund formația din Galați, iar LPS Alba Iulia a cucerit medaliile de argint. Karina Onea, inclusă în Best 5 (cel mai bun „5” al competiției), Carla Alexandru – premiu fair-play și Ingrid Baicon-Ciban – premiu pentru perspectivă, au primii distincții individuale.

„Am avut un parcurs foarte bun până în semifinale, când, din păcate, în partida decisivă, nu ne-am prezentat la adevărara noastră valoare. Am pierdut, iar Reghinul a devenit campioană. Felicit fetele pentru determinare și efort, dar și părinții pentru susținere. Mulțumesc ISJ Alba pentru organizare, sponsorilor Transilvania Nuts, Euro Team GB Spedition, Atlas Imobiliare, Iulia Ricami, De Colțesti, Stay Fit Gym si nu în ultimul rând, domnului inspector de specialitate, Mihai Negrescu”, a spus antrenorul Valentin Urian. În această săptămână, la Oradea, urmează turneul final Under 16.

Lotul LPS Alba Iulia a fost format din următoarele Andrea Carla Alexandra, Delia Valentina Mărcuș, Ana Ecaterina Damian, Maria Nichimiș, Ingrid Baicon-Ciban, Maya Ioana Niga, Karina Maria Onea, Alesia Adriana Popa, Sofia Irina Cârja (toate clasa a VIII-a C), Gabriela Elena Banabic și Cristina Maria Cioară (clasa a VII-a C)

Anul trecut, LPS Alba Iulia a devenit vicecampioană națională la Pitești, iar Karina Onea a fost inclusă în echipa ideală a competiției sub panou.

Respectiva generație are rezultate extraordinare pe 3 fronturi competiționale, fiind calificată la turneul final Under 16 și clasându-se pe locul 8 la competiția similară Under 15 la baschet feminin, în campionatele organizate de Federația Română de Baschet

