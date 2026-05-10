FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Vasas Femina Odorheiu Secuiesc 6-2, în play-out-ul SuperLigii feminine! Set și cea mai categorică victorie stagională a echipei conduse de Marcel Rusu

CSM Unirea Alba Iulia – Vasas Femina Odorheiu Secuiesc 6-2 (1-1), în play-out-ul SuperLigii feminine! Set și cea mai categorică victorie stagională a echipei conduse de Marcel Rusu

Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia – Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, în play-out-ul SuperLigii feminine, etapa a noua, pe „Cetate”, s-s încheiat cu un set de tenis 6-2 (1-1), în favoarea gazdelor, care au revenit de la 0-1 și au înscris pe bandă rulantă.

Golurile gazdelor au fost marcate de Tina Ancăș (55), Andreea Laiu (55, 61), Elina Coceanovschi (57), Denisa Băcanu (67), Alejandra Sanchez (73), vizitatoarele mai punctând la 1-5.

„Le mulțumesc fetelor pentru că au reușit, în condițiiel unui teren îmbinat cu apă, să revină și să marcheze pe bandă rulantă. Este important acest lucru, am trecut peste impedimentul terenului și ne-am impus categoric„, a spus Marcel Rusu.

CSM Unirea: Cîmpeanu/cpt. (46, Sibișan) – Banciu (46, Sanchez), Nagy, Stan (46, Laiu), Vazquez – Ruvila, Băcanu (72, Toma) – Bistrian (72, Cîrjan), Coceanovschi, Șuveț – Ancăș; rezerva Vincze

O singură înfrângere în 12 jocuri disputate în 2026 (0-3 în Cupa României, cu Csikszereda Miercurea Ciuc) a înregistrat CSM Unirea Alba Iulia.

După 9 runde, Gloria are 34 de puncte, iar CSM Unirea Alba Iulia 32 (6 victorii și 3 remize, golaveraj 20-4). Formația albaiuliană este neînvinsă în această fază a stagiunii. Urmează partida din deplasare cu Olimpia Gherla, în 17 mai

