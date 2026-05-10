BAC 2026 | Ce elevi pot susține sesiunea specială de Bacalaureatului. Când au loc înscrierile și probele
Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru sesiunea specială a examenului de Bacalaureat 2026, care este destinată doar unei categorii restrânse de absolvenți de liceu din România. Este vorba despre elevii care fac parte din loturi olimpice sau care participă la competiții internaționale sportive ori artistice, programate în aceeași perioadă cu examenul din sesiunea obișnuită de vară.
Această variantă specială de examen le oferă posibilitatea de a susține probele fără a fi nevoiți să renunțe la participarea în competiții, unde reprezintă România. Candidații eligibili se vor putea înscrie pentru sesiunea specială într-o singură zi, pe 11 mai 2026.
Cine se poate înscrie și când au loc înscrierile
Potrivit ordinului oficial, sesiunea specială este organizată exclusiv pentru elevii care nu pot participa la examenul din iunie–iulie din cauza angajamentelor internaționale. Înscrierea candidaților se face într-o singură zi, pe 11 mai 2026.
Imediat după această etapă, începe evaluarea competențelor. Pe 12 mai este programată proba orală la limba română, urmată pe 13 mai de evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Competențele digitale sunt testate pe 14 și 15 mai, iar în aceeași zi are loc și proba orală la limba maternă, pentru elevii care aparțin minorităților naționale.
Calendarul probelor scrise și afișarea rezultatelor
Probele scrise ale examenului încep pe 18 mai 2026, cu testarea la limba și literatura română. Pe 19 mai este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 20 mai elevii susțin proba la alegere, în funcție de specializare. Pentru candidații care studiază în limbile minorităților, examenul la limba maternă este programat pe 21 mai.
Rezultatele vor fi afișate pe 26 mai, până la ora 12:00. În aceeași zi, în intervalul 14:00–18:00, elevii pot vizualiza lucrările și pot depune contestații. Acestea vor fi soluționate în zilele de 26 și 27 mai, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 28 mai 2026.
Sesiunea specială este reglementată prin Ordinul nr. 3.508/2026 și reprezintă o soluție pentru elevii performanți care trebuie să îmbine examenul de Bacalaureat cu participarea la competiții internaționale.
Calendar Bacalaureat, sesiunea specială
11 mai 2026 – Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen;
12 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
13 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – probă C;
14 mai 2026 – 15 mai 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D;
15 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
18 mai 2026 – Limba și literatura română – proba E) a) – proba scrisă;
19 mai 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă;
20 mai 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E) d- proba scrisă;
21 mai 2026 – Limba și literatura maternă – proba E) b) – proba scrisă;
26 mai 2026 – Afișarea rezultatelor până la ora 12.00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);
26 – 27 mai – Soluționarea contestațiilor; 28 mai 2026 – Afișarea rezultatelor finale.
