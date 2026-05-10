VIDEO | Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”. Slujbă religioasă și momente artistice
Ziua Regalității a fost marcată la Alba Iulia pe data de 10 mai 2026, printr-un eveniment de ,,înaltă ținută” dedicat Majestății Sale Regele Mihai I.
Cu acest prilej, în Cetatea Alba Carolina a fost amplasat bustul Regelui Mihai, iar în cadrul evenimentului a fost săvârșită și o slujba de sfințire.
În Cetatea Alba Carolina au avut loc ceremonia de amplasare a bustului Regelui Mihai I, declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”, slujbă de sfințire și momente artistice desfășurate într-o atmosferă solemnă și elegantă.
Prin acest moment simbolic s-a urmărit menținerea unei legături profunde cu valorile Coroanei Române și păstrarea vie a memoriei regalității în cetatea Marii Uniri.
Data de 10 mai are o triplă semnificaţie istorică pentru formarea statului român modern. Vorbim despre ziua în care, în 1866, Carol I a sosit la Bucureşti şi a devenit domnitor, despre momentul din 1877, când a fost proclamată independenţa faţă de Imperiul Otoman, dar şi despre anul 1881, când România a devenit Regat.
Ziua Regalității are o încărcătură specială, pentru că se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a statului român modern. Sărbătoarea din acest an este dedicată atât României, cât și Republicii Moldova, subliniind legăturile istorice și culturale care ne unesc.
