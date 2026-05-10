VIDEO | Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”. Slujbă religioasă și momente artistice

Ziua Regalității a fost marcată la Alba Iulia pe data de 10 mai 2026, printr-un eveniment de ,,înaltă ținută” dedicat Majestății Sale Regele Mihai I.

Cu acest prilej, în Cetatea Alba Carolina a fost amplasat bustul Regelui Mihai, iar în cadrul evenimentului a fost săvârșită și o slujba de sfințire.

În Cetatea Alba Carolina au avut loc ceremonia de amplasare a bustului Regelui Mihai I, declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”, slujbă de sfințire și momente artistice desfășurate într-o atmosferă solemnă și elegantă.

Prin acest moment simbolic s-a urmărit menținerea unei legături profunde cu valorile Coroanei Române și păstrarea vie a memoriei regalității în cetatea Marii Uniri.

Data de 10 mai are o triplă semnificaţie istorică pentru formarea statului român modern. Vorbim despre ziua în care, în 1866, Carol I a sosit la Bucureşti şi a devenit domnitor, despre momentul din 1877, când a fost proclamată independenţa faţă de Imperiul Otoman, dar şi despre anul 1881, când România a devenit Regat.

Ziua Regalității are o încărcătură specială, pentru că se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a statului român modern. Sărbătoarea din acest an este dedicată atât României, cât și Republicii Moldova, subliniind legăturile istorice și culturale care ne unesc.

10 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Localitățile vizate

10 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Localitățile vizate Meteorologii ANM au emis duminică mai multe avertizări now casting cod galben de furtuni, valabile în mai multe localități din Alba, până la ora 14.30. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări […]

10 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

10 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează duminică, 10 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

VIDEO | Șofer din Zlatna, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă" la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control în trafic

Șofer din Zlatna, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă" la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control în trafic Un șofer din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,beat mangă" la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control […]

