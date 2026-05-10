FOTO: CSȘ Blaj, locul 6 la turneul final de volei masculin speranțe (Under 15), după ce a ratat dramatic calificarea în semifinale! Tudor Bălău – cel mai bun centru al turneului

CSȘ Blaj, locul 6 la turneul final de volei masculin speranțe (Under 15), după ce echipa condusă de Alexandru „Delu” Man a ratat dramatic calificarea în semifinale! Tudor Bălău – cel mai bun centru al turneului

CSȘ Blaj s-a clasat pe locul 6 la turneul final de volei masculin speranțe (Under 15), un nou rezultat de apreciat reușit de elevii antrenorului Alexandru „Delu” Man, în competiția disputată la București

Și asta în condițiile în care echipa din „Mica Romă” a ratat, dramatic, calificarea în semifinale, după ce a irosit 4 mingi de victorie, contra formației CTF Mihai I, care ulterior a devenit campioană! Moment de mândrie pentru Tudor Bălău, componentul echipei naționale a României, desemnat cel mai bun centru al turneului final.

„Am plecat la turneul final cotati ca a șaptea sau a opta șansă. În grupă am irosit incredibil oportunitatea de ne bate pentru medalii, nereușind calificarea în meciul cu CFT Mihai I București, cu 4 mingi de victorie ratate. Acest lucru i-a marcat profund pe elevii mei, apăsându-i și astfel nu ne-am mai putut redresat psihic în ultimul meci. Ne-am clasat pe locul 6, care reflectă totuși realitatea, o poziție caare punctează în uerarhia Cluburilro Sportive Școlare. Felicitări tuturor”, a spus neobostul antrenor Alexandru „Delu” Man, care se identifică cu voleiul juvenil din Blaj în ultimele decenii.

*Au ratat dramatic semifinala!

CSȘ Blaj a încheiat în apropierea „careului de ași” turneul final al speranțelor, cu regretul că putea realiza mult mai mult. Echipa din „Mica Romă” a ratat, dramatic, calificarea în semifinale, în meciul decisiv cu CTF Mihai I București, unde a pierdut cu 2-3 (25-19, 17-25, 19-25, 25-20, 14-16), după o evoluție incredibilă a scorului, Blajul a condus cu 1-0, a revenit de la 1-2, iar în setul hotărâtor a pierdut 14-16 deși a avut 13-5 și 14-10. Iar adversara sa a disputat finala mare, cu CSM București, iar un alt oponent din grupă CSȘ Botoșani a jucat pentru medaliile de bronz cu CSȘ Zalău

Astfel, CSȘ Blaj a încheiat grupa pe locul 3, cu 4 puncte (5-6), fiind întrceută de CSȘ Botoșani 9 (9-0) și CTF Mihai I 5 (6-5), pe ultima poziție fiind LPS CSȘ Suceava 0 (0-9). Rezultatele au fost 0-3 cu CSȘ Botoșani, 3-0 cu LPS CSȘ Suceava, 2-3 cu CTF Mihai I. În turneul pentru locurile 5-8 a urmat succesul cu LAPI Dej, scor 3-0, și apoi în confruntarea pentru locurile 5-6 o nouă întâlnire cu LPS CSȘ Suceava, cunoștința din grupă, pierdută cu 1-3

Echipa din Blaj este formată din jucătorii: Handrea Cătălin cpt, Suciu Andrei, Bălău Tudor, Rusz Alexandru, frații Roșca Andrei și Alexandru, Bucur Cătălin, Pop Ioan, Buțu Luca, Flore Robert, Poanta Gabriel, Pulpă Maximilian, Gliga Rareș, Rusu Rareș.

