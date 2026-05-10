Care este programul de circulație al Mocăniței Apusenilor pe traseul Lunca Arieșului-Sălciua: Curse în weekend
Peisajele spectaculoase de pe Valea Arieșului pot fi văzute din Mocănița Apusenilor, care a început să circule în fiecare weekend.
La fel ca în 2025, trenul de epocă circulă pe un traseu de 10 kilometri, între halta Lunca Arieșului și Sălciua. Mocănița acestui tronson are un motor diesel și dispune de două vagoane, unde pot încăpea 64 de persoane. Lo- comotiva a fost produsă în 1964, în Germania.
Până la vacanţa de vară, programul este în zilele de sâmbătă şi duminică, iar cursele pro- gramate sunt la orele 11:00 și 13:15. Prețul unui bilet este de 50 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copiii peste 3 ani.
Daca ajungeți la sfârşit de săptămână în aceste locuri, veți avea ocazia să vă urcaţi în tren din Lunca Arieșului, acolo fiind prima stație. Apoi drumul se continuă pe parcursul a 10 kilometri până în Sălciua.
Călătoria cu trenul cu ecartament îngust are în total peste 20 de kilometri, dus-întors. Pe traseul mocăniței veți vedea și specta-culosul tunel dintre Lunca Arieșului şi Posaga.
