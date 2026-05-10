Curier Județean

Care este programul de circulație al Mocăniței Apusenilor pe traseul Lunca Arieșului-Sălciua: Curse în weekend

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

De

Care este programul de circulație al Mocăniței Apusenilor pe traseul Lunca Arieșului-Sălciua: Curse în weekend

Peisajele spectaculoase de pe Valea Arieșului pot fi văzute din Mocănița Apusenilor, care a început să circule în fiecare weekend.

La fel ca în 2025, trenul de epocă circulă pe un traseu de 10 kilometri, între halta Lunca Arieșului și Sălciua. Mocănița acestui tronson are un motor diesel și dispune de două vagoane, unde pot încăpea 64 de persoane. Lo- comotiva a fost produsă în 1964, în Germania.

Până la vacanţa de vară, programul este în zilele de sâmbătă şi duminică, iar cursele pro- gramate sunt la orele 11:00 și 13:15. Prețul unui bilet este de 50 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copiii peste 3 ani.

Daca ajungeți la sfârşit de săptămână în aceste locuri, veți avea ocazia să vă urcaţi în tren din Lunca Arieșului, acolo fiind prima stație. Apoi drumul se continuă pe parcursul a 10 kilometri până în Sălciua.

Călătoria cu trenul cu ecartament îngust are în total peste 20 de kilometri, dus-întors.  Pe traseul mocăniței veți vedea și specta-culosul tunel dintre Lunca Arieșului şi Posaga.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”. Slujbă religioasă și momente artistice

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 mai 2026

De

Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”. Slujbă religioasă și momente artistice Ziua Regalității a fost marcată la Alba Iulia pe data de 10 mai 2026, printr-un eveniment de ,,înaltă ținută” dedicat Majestății Sale Regele Mihai I. Cu acest […]

Citește mai mult

Curier Județean

10 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 mai 2026

De

10 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Localitățile vizate Meteorologii ANM au emis duminică mai multe avertizări now casting cod galben de furtuni, valabile în mai multe localități din Alba, până la ora 14.30. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări […]

Citește mai mult

Curier Județean

10 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 mai 2026

De

10 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează duminică, 10 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult