Pensie specială de 67.000 de lei pe lună în România! Statul plătește 153 de milioane de lei lunar pentru privilegiile de serviciu, în timp ce pensionarii obișnuiți așteaptă indexarea pensiilor

Cea mai mare pensie de serviciu plătită în România ajunge la aproximativ 67.000 de lei pe lună, potrivit declarațiilor președintei Casei Naționale de Pensii Publice, Valentina Robu. O parte consistentă din această sumă este suportată direct de la bugetul de stat, nu din contribuțiile beneficiarului. În total, statul alocă aproximativ 153 de milioane de lei în fiecare lună pentru componenta necontributivă a pensiilor de serviciu.

Declarațiile șefei Casei Naționale de Pensii Publice readuc în atenție diferențele majore dintre sistemul contributiv și pensiile de serviciu, în condițiile în care milioane de pensionari așteaptă să afle dacă veniturile lor vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027.

Potrivit Valentinei Robu, cea mai mare pensie de serviciu este încasată de un beneficiar din categoria magistraților și se ridică la aproximativ 67.000 de lei lunar. Aceasta este calculată printr-un mecanism care separă componenta contributivă de cea necontributivă, diferența fiind acoperită din bugetul de stat.

153 de milioane de lei lunar, bani de la bugetul de stat pentru pensiile speciale

Președinta CNPP a precizat că instituția gestionează șase categorii de pensii de serviciu, cu aproximativ 12.000 de beneficiari aflați în plată.

Cheltuielile totale lunare pentru aceste pensii ajung la aproximativ 209 milioane de lei, dintre care circa 153 de milioane de lei provin din bugetul de stat. Restul reprezintă componenta contributivă, suportată din bugetul asigurărilor sociale.

„Din pensii de serviciu, avem în zona magistraților, și e undeva la 67.000, cea mai mare pensie de serviciu, lunar. Din această sumă, mare parte este necontributivă”, a explicat Valentina Robu, pentru Antena 3 CNN.

Aceasta a subliniat că, pentru fiecare beneficiar eligibil, se efectuează două calcule, astfel încât venitul final să fie împărțit între partea contributivă și suplimentul suportat de la bugetul de stat.

Pensionarii obișnuiți mai au de așteptat pentru indexarea din 2027

În paralel, majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 rămâne condiționată de adoptarea unui act normativ care să stabilească procentul de indexare.

Printre variantele vehiculate se află o creștere de 7,3%, însă procentul nu reprezintă, în acest moment, o majorare oficial aprobată.

Valentina Robu a declarat că instituția este pregătită să pună în aplicare indexarea imediat ce legislația va fi adoptată și publicată în Monitorul Oficial.

„Trebuie bugetată diferența și dacă este sustenabilă, atunci, așa cum v-am spus, suntem pregătiți să facem majorarea pensiilor”, a precizat șefa CNPP.

Aceasta a atras atenția că procedurile administrative necesită timp, în special emiterea taloanelor de pensie cu noile valori, motiv pentru care decizia legislativă ar trebui luată cât mai repede.

sursa: Antena 3 CNN

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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