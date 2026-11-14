VIDEO | Fosta baie populară din Sebeș, transformată într-un centru multifuncțional modern: Arhitectură deosebită și facilități pentru locuitori. Primarul Dorin Nistor: „O clădire care te duce ca într-un labirint”
Fosta baie populară din Sebeș, transformată într-un centru multifuncțional modern: Arhitectură deosebită și facilități pentru locuitori. Primarul Dorin Nistor: „O clădire care te duce ca într-un labirint”
În locul în care a funcționat fosta baie populară din Sebeș a apărut o clădire modernă, cu o arhitectură deosebită, care va găzdui un centru multifuncțional ce va oferi diverse facilități și activități pentru locuitorii orașului.
Investiția în valoare de aproximativ 9 milioane de lei face parte dintr-un pachet de proiecte care au beneficiat de finanțare prin fonduri europene și urmează să fie finalizată până la finele acestui an, cu excepția dotării cu mobilier, pentru care va fi necesară o nouă procedură de achiziție.
Proiectul noului centru multifuncțional face parte dintr-o investiție mai amplă a administrației locale. Primarul Dorin Nistor explică faptul că aceasta cuprinde și amenajarea și reabilitarea străzilor din zona „Sub Motel”, locuri de joacă pentru copii, blocul de locuințe sociale de pe strada Alunului și piațeta aferentă precum și o școală.
Edilul din Sebeș a explicat ce facilități va oferi noul centru multifuncțional și care va fi utilitatea acestuia. Mai exact, este vorba despre săli multimedia pentru copii, o zonă expozițională pentru pictori și pentru cei care vor să expună lucrări artistice, o zonă de bibliotecă și spații de studiu pentru tineri.
„Vom avea săli multimedia pentru copii, vom avea o zonă expozițională pentru pictori și pentru cei care vor să expună lucrări artistice. De asemenea, vom avea o zonă de bibliotecă, vom avea o zonă de studiu pentru cei tineri. De ce nu, și anumite momente petrecute în spațiul din exterior, inclusiv cu proiecții, pentru școlile care înțeleg să desfășoare anumite cursuri sau anumite ore aici. Cam aceasta este utilitatea ei”, a explicat Dorin Nistor.
Primarul a menționat și faptul că vechiul imobil ajunsese o ruină, devenind o zonă în care s-au produs chiar și accidente, în contextul în care unele persoane încercau să recupereze materiale reutilizabile din clădire: „Dacă este să ne aducem aminte, a fost o ruină, era o zonă în care, din păcate, am avut chiar și accidente, pentru că încercau unii să ia materiale refolosibile și exista riscul să cadă pe cineva. Acum, lucrurile se schimbă în totalitate. Este un spațiu curat și noi încercăm să-i dăm o utilitate”, a mai spus Dorin Nistor.
„Viziune în care să se îmbine vechiul cu noul. Ca într-un labirint”
Noul centru multifuncțional dorește, pe bună dreptate, să impresioneze și prin arhitectura deosebită prin care a fost construit. Mai exact, proiectul aparține arhitectului originar din Sebeș Mirel Drăgan, care acum locuiește în Timișoara, și care a proiectat imobilul într-o manieră care să îmbine vechiul cu noul și trecutul cu prezentul.
„Mirel Drăgan este proiectantul, este arhitect din Timișoara. El, de fapt, este originar de aici, din Sebeș. El a venit, într-adevăr, la noi cu această viziune în care să se îmbine vechiul cu noul. E viziunea lui. Cumva, ea e o clădire care te duce așa, ca într-un labirint. Tocmai asta e, să-ți stârnească curiozitatea și, totodată, să vină, așa cum spuneam, să îmbine trecutul cu prezentul, modernismul cu, să spun așa, clasicul”, a povestit edilul din Sebeș.
În ceea ce privește termenul de finalizare a investiției, primarul Dorin Nistor a explicat că lucrările la noul centru multifuncțional ar urma să fie încheiate până la sfârșitul anului 2026. Cu toate acestea, dotarea clădirii cu mobilier va necesita mai mult timp, astfel că noul centru ar putea deveni funcțional în vara anului 2027.
„Cu siguranță, anul următor. Ne vom ocupa și de partea asta de mobilier. Ea va fi finalizată până la finele anului acesta, dar, efectiv, cu mobilierul, probabil că va dura până în vara anului viitor”, a explicat primarul Dorin Nistor.
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