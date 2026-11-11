Pensii mai mari în 2027? Majorarea de 7,3% anunțată de ministrul Muncii. Cine va primi bani în plus și de când s-ar putea aplica

Pensionarii români ar putea primi pensii mai mari începând din 2027, după doi ani în care indexările anuale prevăzute de lege nu au mai fost aplicate. Ministrul Muncii, Florin Manole, a avansat posibilitatea unei majorări de 7,3%, procent rezultat din formula de calcul stabilită prin legea pensiilor. Creșterea nu este însă aprobată deocamdată, iar data de la care ar urma să intre în vigoare nu a fost stabilită.

Invitat marți seară, 10 noiembrie 2026, la Digi24, oficialul a explicat că procentul de 7,3% nu reprezintă o estimare personală, ci rezultatul aplicării prevederilor legale și al indicatorilor economici. Decizia finală va depinde însă de discuțiile privind bugetul de stat pentru anul 2027.

Florin Manole a anunțat că va discuta această posibilă majorare cu ministrul Finanțelor și cu premierul, în perioada pregătirii bugetului. Ministrul consideră că pensionarii nu ar trebui să suporte costul măsurilor de economisire, mai ales în condițiile în care inflația a redus considerabil puterea de cumpărare, iar indexările din ultimii doi ani au fost amânate.

Cine va beneficia de majorarea de 7,3%

Creșterea ar urma să se aplice pensiilor calculate în funcție de contribuțiile plătite de-a lungul anilor de muncă. Cu alte cuvinte, majorarea ar viza componenta contributivă a pensiei, inclusiv în cazul persoanelor care încasează pensii speciale.

În cazul acestora din urmă, procentul de 7,3% nu s-ar aplica automat întregii pensii, ci doar părții stabilite pe baza contribuțiilor la sistemul public.

Ministrul a explicat că principiul urmărește păstrarea diferențelor dintre pensiile celor care au avut venituri diferite în timpul activității profesionale. Astfel, persoanele care au contribuit mai mult ar urma să beneficieze de o creștere proporțională a componentei contributive.

Ce sume vor primi pensionarii în decembrie 2026

Până la o eventuală majorare a pensiilor în 2027, aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri reduse ar urma să primească, în decembrie, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat prin pachetul de solidaritate.

Sumele vor fi diferențiate în funcție de valoarea pensiei:

*500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;

*400 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei;

*300 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei.

Ministrul Muncii a dat asigurări că plata pensiilor obișnuite va continua fără întreruperi în ultimele luni ale anului 2026 și pe parcursul anului viitor.

Aproape 200.000 de pensionari din București trăiesc cu mai puțin de 3.000 de lei pe lună

Florin Manole a atras atenția și asupra diferențelor dintre nevoile pensionarilor din mediul urban și cele ale persoanelor vârstnice care locuiesc la țară. Numai în București, aproape 200.000 de pensionari au venituri lunare sub 3.000 de lei.

Potrivit ministrului, costurile mai ridicate din marile orașe fac ca aceleași venituri să acopere mult mai greu cheltuielile zilnice. În timp ce pensionarii din mediul rural își pot asigura o parte dintre alimente din gospodăria proprie, cei din orașe depind aproape în totalitate de produsele și serviciile cumpărate.

Oficialul susține că viitoarele măsuri de sprijin ar trebui adaptate și în funcție de locul în care trăiesc beneficiarii, astfel încât ajutoarele să răspundă mai bine nevoilor reale.

Ajutorul de 50 de lei pentru energie ar putea continua și în 2027

O altă măsură aflată în discuție vizează prelungirea tichetelor de energie după 31 decembrie 2026, când actuala schemă de sprijin ar urma să expire.

În prezent, statul acordă 50 de lei lunar pentru fiecare gospodărie eligibilă, indiferent de numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă. De acest sprijin beneficiază peste 700.000 de gospodării, respectiv aproximativ 2,2-2,3 milioane de persoane.

Florin Manole dorește ca ajutorul să fie menținut cel puțin în primele luni ale anului 2027, perioadă în care cheltuielile pentru energie pot pune o presiune suplimentară asupra bugetelor familiilor cu venituri mici.

Deocamdată, nu există o decizie privind prelungirea măsurii, menținerea valorii de 50 de lei sau condițiile de eligibilitate pentru anul viitor. Ministerele Muncii și Energiei au avut deja două întâlniri pe această temă, urmând să fie consultat și Ministerul Finanțelor.

sursa: Libertatea

foto: arhivă

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