Pedepse la CSM Unirea Alba Iulia! Cl. Bălan, A. Dumitru și Misarăș, scoși din lot și trimiși să se pregătească separat! Vezi motivul
Pedepse la CSM Unirea Alba Iulia! Cl. Bălan, A. Dumitru și Misarăș, scoși din lot și trimiși să se pregătească separat!
Pedepse la divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3. De câteva săptămâni, 3 dintre echipierii „alb-negri”, toți veniți în vară, au fost scoși din lot și puși să se antreneze separat, pentru că nu au acceptat diminuarea contractelor cu 10 la sută până la finele anului.
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Este vorba despre o măsură punitivă pentru fundașul Alexandru Misarăș (29 ani, ex-CSC Dumbrăvița), mijlocașul Antonio Dumitru (21 de ani, FC Botoșani), atacantul Claudiu Bălan (32 de ani, Concordia Chiajna). Sancțiunea pecuniară, cu scăderea cointractelor timp de 3 luni, a fost anunțată în 22 septembrie de antrenorul Cristian Pustai, după succesul din intermediară, cu Timișul Șag, pentru startul ratat din stagiunea curentă (5 puncte în primele 4 runde). De atunci, uniriștii au câștigat toate meciurile și au urcat în fruntea ierarhiei, cu 19-0 golaveraj, în cele 4 întâlniri adjudecate.
Olteanul Claudiu Bălan a fost văzut în intersezon drept o mare lovitură la bursa transferurilor, în plan ofensiv, ținând cont de experiența acumulată în Liga 1 la FC U Craiova. Acesta a marcat un singur gol, la Blaj (în runda secundă), când s-a accidentat, fractură de piramidă nazală, și a absentat din motive medicale. A revenit la antrenamente, dar nu a mai prins lotul (03 minute în primele două etape), având la activ și o „reacție” nepotrivită, la antrenamente, la adresa antrenorului Cristian Pustai.
Apărătorul Misăraș a fost o singură data pe banca de rezerve în stagiunea curentă, în etapa a treia, la remiza albă de pe „Cetate” cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în postura de vârf de atac! Concurenții săi pe post sunt Niakate, Ghazoini și Manea.
Antonio Dumitru, jucătorul de bandă de la prim-divizionara FC Botoșani, are trei prezențe în actualul sezon (totalizând 67 de minute, cele mai multe, o repriză, ca titular, cu… Timișul Șag), și în alte două rânduri în postura de rezervă. De la acel joc din etapa a cincea, nici el, al fel ca Cl. Bălan și Misarăș, nu au mai intrat în calcule.
foto: CSM Unirea Alba Iulia
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