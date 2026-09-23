Sancțiuni la CSM Unirea Alba Iulia! Amenzi de 10 la sută din contracte, 3 luni, pentru antrenori și jucători, după startul modest de campionat!

Sancțiuni financiare la divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, după startul modest de stagiune al pretendentei la promovarea în Liga 2. Timp de 3 luni, jucătorii și membrii staff-ului tehnic își vor încasa salariile diminuate cu un procent de 10 la sută, asta după ce gruparea din Cetatea Marii Uniri a avut o serie dezamăgitoare în primele etape ale sezonului curent din Liga 3.

„A fost decizia mea, am și înaintat referatul în acest sens către oficialii clubului. Personal am vrut să fie tăieri mai aspre, însă am mai discutat cu Bogdan Apostu, care m-a îmbunat oarecum”, a confirmat Cristian Pustai, la finele partidei adjudecate cu Timișul Șag (3-0, în rundă intermediară, pe „Cetate”)

„Alb-negrii” au trecut printr-o perioadă tumultuoasă după ratarea accederii în eșalonul secund pentru al doilea an la rând. Au plecat Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal (la Inter Sibiu) și antrenorul Dragoș Militaru, iar gruparea albaiuliană a intrat pe mâna tandemului Bogdan Apostu (consultant pe teme de management sportiv) și Cristian Pustai. Schimbări masive s-au produs la nivelul lotului, cu 26 de achiziții, un record în fotbalul românesc, și 24 de plecări, singurii supraviețuitori fiind Giurgiu (actualul căpitan), Indrei și Ondreykovicz!

Uniriștii, care beneficiază de un buget substanțial, cel mai mare din Seria 7 și printre primele din Liga 3, au început șchiopătat campionatul. O victorie chinuită, 1-0 cu Unirea Sântana, apoi eșec la Blaj (1-2, cu liderul revelație CIL Blaj), o remiză deranjantă acasă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, apoi un alt egal în derby „de Alba”, la Cugir (2-2, cu egalare în prelungiri, după ce Cordeiro și-a bătut joc de un penalty), au fost rezultatele departe de pretenții.

Nemulțumirile suporterilor, mai ales în mediul online, s-au pornit tăvălug, criticile au vizat strategia de transferuri, iar acest parcurs modest a adus după sine și sancțiunile financiare, o reducere cu 10 la sută a contractelor, timp de trei luni, adică până la finele anului, pentru antrenori și jucători.

De altfel, la partida recentă, brazilianul Cordeiro a fost fluierat și huiduit la fiecare atingere de balon de fanii albaiulieni, care l-au taxat pentru eliminarea de la Blaj și penalty-ul irosit la Cugir, acesta acceptând cu greu să salute galeria.

Următorul meci este tot acasă, cu nou promovata Nera Bogodinți, sâmbătă, ora 17.00.

Foto: Peter SZILAGYI

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