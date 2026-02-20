Sport

Partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2) | Agbomoniyi, gol împotriva fostei echipe

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 minute

în

De

Într-o partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2) | Agbomoniyi, gol împotriva fostei echipe

Pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș, în ultimul test al iernii, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2). Cugirenii au deschis scorul prin Bura, însă hunedorenii au întors rezultatul până la pauză, a doua reușită fiind semnată de nigerianul Agbomoniyi, tocmai fostul jucător al Metalurgistului Cugir. 

Citește și: Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de Metalurgistul Cugir

În distribuția formației vizitatoare s-a mai regăsit cugireanul E. Codrea (ex-Hidro Mecanica Șugag, echipă retrasă din Liga 3).

„Roș-albaștrii” au mai disputat amicale cu Viitorul Sântimbru (2-1), ACS Mediaș (2-2), Minerul Lupeni (3-4) și CSM Deva (1-1).

Prima reprezentație oficială din 2026, vineri, 27 februarie, este Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, la ora 14.00, meci contând pentru etapa a 18-a a Seriei 7.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CIL Blaj, remiză albă cu Sănătatea Cluj, în ultimul meci amical

Dan HENEGAR

Publicat

acum 25 de minute

în

20 februarie 2026

De

CIL Blaj, remiză albă cu Sănătatea Cluj, în ultimul meci amical CIL Blaj – Sănătatea Cluj, ultima verificare a celor două echipe din eșalonul terț, s-a încheiat cu o remiză albă, în confruntarea disputată pe Stadionul din Parcul „Avram Iancu”.  Citește și: Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov, sâmbătă, ora 13.00, pe „Cetate” | Ultima repetiție a „alb-negrilor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

20 februarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov, sâmbătă, ora 13.00, pe „Cetate”, meci amical | Ultima repetiție a „alb-negrilor” CSM Unirea Alba Iulia va întâlni Kids Tâmpa Brașov, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 13.00, pe „Cetate” Citește și: Răzvan Ducan, primul antrenament cu CSM Unirea Alba Iulia | Dragoș Militaru: „A fost dorința mea […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, calificat cu Trentino în play-off-ul Ligii Campionilor la volei masculin

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

20 februarie 2026

De

Ocnamureșeanul Bela Bartha, calificat cu Trentino în play-off-ul Ligii Campionilor la volei masculin O nouă performanță a fost repurată cu echipa de club de internaționalul ocnamureșean Bela Bartha. Acesta s-a calificat cu campioana Italiei, Itas Trentino, în play-off-ul Ligii Campionilor la volei masculin. Trentino a pierdut ultimul meci din grupă, 1-3 cu Ziraat Ankara, dar […]

Citește mai mult