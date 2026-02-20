Într-o partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2) | Agbomoniyi, gol împotriva fostei echipe

Pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș, în ultimul test al iernii, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2). Cugirenii au deschis scorul prin Bura, însă hunedorenii au întors rezultatul până la pauză, a doua reușită fiind semnată de nigerianul Agbomoniyi, tocmai fostul jucător al Metalurgistului Cugir.

În distribuția formației vizitatoare s-a mai regăsit cugireanul E. Codrea (ex-Hidro Mecanica Șugag, echipă retrasă din Liga 3).

„Roș-albaștrii” au mai disputat amicale cu Viitorul Sântimbru (2-1), ACS Mediaș (2-2), Minerul Lupeni (3-4) și CSM Deva (1-1).

Prima reprezentație oficială din 2026, vineri, 27 februarie, este Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, la ora 14.00, meci contând pentru etapa a 18-a a Seriei 7.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI