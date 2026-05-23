Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Ilie Bolojan, președintele PNL, afirmă că niciun guvern care ajunge la Palatul Victoria nu are „nicio șansă” să corecteze problemele și să asigure dezvoltare și prosperitate dacă nu abordează mai întâi dificultățile structurale ale țării.
,,Avem o percepţie din partea cetăţenilor ţării noastre care s-a format în aceşti ani, cu care putem să fim de acord sau să nu fim de acord, dar nu putem să nu ţinem cont, în acţiunea noastră politică, de aceste percepţii. Avem nişte date economice care pun un diagnostic la problemele noastre structurale pe care nu le poţi evita şi orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile şi să creeze condiţii pentru dezvoltare şi prosperitate”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la dezbaterea aniversară ”PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”.
Liderul PNL a vorbit şi despre deciziile luate la nivel administrativ, arătând, în acest context, că şi partidul pe care îl conduce a contribuit la formarea percepţiilor pe care oamenii le au în ceea ce priveşte clasa politică.
