VIDEO ȘTIREA TA | ,,Și eu cu mașina trebuie sa circul pe pista de bicicliști?”: Tânăr pe trotinetă electrică, filmat în timp ce se plimbă pe carosabil

,,Și eu cu mașina trebuie sa circul pe pista de bicicliști?”. Tânăr pe trotinetă, filmat în timp ce se plimbă pe carosabil

Un videoclip publicat pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia, surprinde un tânăr care se deplasează pe o trotinetă electrică, pe o stradă din oraș.

,,Și eu cu mașina trebuie să circul pe pista de bicicliști?! Dezechilibrat, minor și inconștient, părinții oare așa i-au explicat că se circulă? A străbătut tot orașul foarte mândru de el”, a scris persoana care a publicat videoclipul.

Filmulețul a strâns, în doar câteva ore, zeci de reacții. În secțiunea de comentarii, internauții au dezbătut subiectul:

,,Dacă totuși lege există și nu are cine o aplica, oare cine este vinovat??? Inconștienți sunt la tot pasul, dar dacă nimeni nu le are treaba, despre ce să mai vorbim”, a scris un bărbat.

,,Cei mai periculoși atât pentru un pieton cat și pentru un conducător auto”, a comentat o femeie.

,,Din păcate la noi în oraș nu se ține cont de reguli”, a scris un alt internaut.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI