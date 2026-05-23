VIDEO | Sînziana-Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, PREMIUL I la Concursul Național ,,Jocurile Olimpice in imaginația copiilor”- Anul Nadia Comăneci

Sînziana-Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, PREMIUL I la Concursul Național ,,Jocurile Olimpice in imaginația copiilor”- Anul Nadia Comăneci

Ea a obținut Premiul I la categoria 15-18 ani la Concursul Național „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” – Anul Nadia Comăneci.

Concursul a fost organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român prin Academia Olimpică Română (A.O.R.), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Sînziana-Maria Lupo activează la Palatul Copiilor Alba la Cercul de Ceramică–Pictură, coordonat de prof. Noemi Kusztos.

„Considerăm că, dincolo de talentul premiantei, este cu atât mai remarcabilă competența profesorului îndrumător, fără ale cărui eforturi pedagogice, suntem convinși, nu ar fi obținut acest rezultat. Primiți, vă rugăm, felicitările Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru ceea ce ați realizat alături de colectivul profesoral implicat în acest proiect”, a transmis Simona Tabără Amânar, director A.O.R.

