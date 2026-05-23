FOTO | Nicole Andreea Cârstea, elevă a Liceului German Sebeș, PREMIUL I la la etapa națională a Concursului de Chimie „Artă între Științe” 2026

Performanță deosebită a elevei Nicole Andreea Cârstea, din clasa a IX-a A la Liceul German Sebeș.

Ea a reușit să cucerească Premiul I la etapa națională a Concursului de Chimie „Artă între Științe”, desfășurat în data de 25 aprilie 2026.

„Prin talent, perseverență și o pasiune autentică pentru știință, Nicole a demonstrat că excelența se construiește cu dăruire și curaj. Rezultatul ei remarcabil este o dovadă a muncii susținute și a visurilor îndrăznețe care prind contur”, au precizat reprezentanții Liceului German Sebeș.

În legătură cu pasiunea pentru studiul chimiei, eleva Nicole Andreea Cârstea a declarat următoarele: „Încă de la început, chimia a fost materia mea preferată. Profesoara mea, o persoană absolut minunată, a știut să-mi arate frumusețea acestei științe, de la reacțiile chimice la structura atomilor, și așa a început pasiunea mea pentru tot ce înseamnă chimie”.

Concursul amintit a fost organizat de Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, fiind inclus în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare (fără finanțare MEC), poziția nr. 24410/05/28.01.2026.

„Această reușită aduce onoare liceului și inspiră întreaga comunitate, demonstrând că viitorul aparține celor care îndrăznesc să viseze și să muncească pentru visurile lor”, au mai transmis reprezentanții Liceului German Sebeș.

