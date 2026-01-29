Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de Metalurgistul Cugir
Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de divizionara terță Metalurgistul Cugir
Mijlocașul Bogdan Minteuan (foto, dreapta, cu fața) revine după 6 luni în fotbalul din Alba, jucătorul clujean semnând un contract cu divizionara terță Metalurgistul Cugir, locul 3 în Seria 7 din Liga 3.
Citește și: Meci de verificare, Metalurgistul Cugir – Viitorul Sântimbru 2-1 (1-1) | Mateiciuc, gol la debut în „roșu-albastru”, a revenit Mâlnă – cu o reușită
În vârstă de 23 de ani, Minteuan a activat sezonul trecut la o altă conjudețeană, CS Universitar Alba Iulia, unde a fost pregătit de tatăl său Alin Minteuan, iar din vară a trecut la Viitorul Cluj, unde a evluat în prima parte a stagiunii curente. Este a doua achiziție certă a iernii pentru „roș-albaștri”, după atacantul Mateiciuc (Cetatea Suceava). La Metalurgistul a revenit Mâlnă (după probele de la Gloria Bistrița), plecând însă Sălăjan (SCM Zalău, s-a prezentat la reunirea Metalurgistului). În același timp, mai sunt în probe Chifor (Minerul Lupeni) și stranierul Sanchez (fratele jucătoarei Alejandra Sanchez, căpitanul echipei feminine a CSM Unirea Alba Iulia), jucător cu cetățenie spaniolă și columbiană, în funcție de mutări urmând să fie și plecări din efectivul condus de Lucian Itu.
Vineri, de la ora 13.00, este meci amical în deplasare, cu ACS Mediaș, prilej cu care vor debuta B. Minteuan și Sanchez.
Foto: CSU Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci 0-3, în Liga Campionilor | Înfrângere previzibilă contra campioanei mondiale a cluburilor
Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci 0-3, în Liga Campionilor. Campioana României, înfrângere previzibilă contra campioanei mondiale a cluburilor În „Alba Blaj” Arena, în partida de gală contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor dintre Volei Alba Blaj și Savino Del Bene Scandicci, s-a impus campioana mondială a cluburilor, scor 3-0 (25-19, […]
20 februarie 2026, termenul de înscriere în procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, pentru participarea în competițiile AJF Alba
20 februarie 2026 este termenul de înscriere în procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, în vederea participării în competițiile organizate de AJF Alba Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat data de 20 februarie 2026 reprezintă termenul de înscriere în procesul de evaluare în vederea participării la competițiile organizate în județ. Citește […]
Bursa transferurilor în fotbalul din Alba, printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu
Bursa transferurilor în fotbalul din Alba în această iarnă | Printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu Bursa transferurilor în această iarnă în fotbalul județean, mutări anunțate de Asociația Județeană de Fotbal Alba, în perioada 13-28 ianuarie. Inițiativa AJF Alba, o premieră pentru fotbalul amator, prezinta lista […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Femeie REȚINUTĂ după un furt din biserică: Ce justificări halucinante le-a oferit oamenilor legii
VIDEO | Femeie REȚINUTĂ după un furt din biserică: Ce justificări halucinante le-a oferit oamenilor legii O femeie a fost...
Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere: „Rămân repere simbolice de stabilitate şi identitate”
Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere Biserica şi Armata rămân instituţiile în...
Știrea Zilei
FOTO | INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba
INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba La o vulcanizare din municipiul Sebeș roboții fac…...
De Colţeşti (Torockoi), producătorul de brânzeturi din judeţul Alba, cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei în 2025, în creştere cu 12% faţă de anul 2024
De Colţeşti (Torockoi), producătorul de brânzeturi din judeţul Alba, cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei în...
Curier Județean
FOTO | Activitate educativă pentru elevii de la Liceul Teoretic Teiuș: Au discutat despre prevenirea violenței în școală
Activitate educativă pentru elevii de la Liceul Teoretic Teiuș: Au discutat despre prevenirea violenței în școală Elevii de la Liceul...
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților...
Politică Administrație
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră...
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Opinii Comentarii
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer Istoria automobilului începe în 29...
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...