Sport

Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de Metalurgistul Cugir

Dan HENEGAR

Publicat

acum 48 de minute

în

De

Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de divizionara terță Metalurgistul Cugir

Mijlocașul Bogdan Minteuan (foto, dreapta, cu fața) revine după 6 luni în fotbalul din Alba, jucătorul clujean semnând un contract cu divizionara terță Metalurgistul Cugir, locul 3 în Seria 7 din Liga 3.

Citește și: Meci de verificare, Metalurgistul Cugir – Viitorul Sântimbru 2-1 (1-1) | Mateiciuc, gol la debut în „roșu-albastru”, a revenit Mâlnă – cu o reușită

În vârstă de 23 de ani, Minteuan a activat sezonul trecut la o altă conjudețeană, CS Universitar Alba Iulia, unde a fost pregătit de tatăl său Alin Minteuan, iar din vară a trecut la Viitorul Cluj, unde a evluat în prima parte a stagiunii curente. Este a doua achiziție certă a iernii pentru „roș-albaștri”, după atacantul Mateiciuc (Cetatea Suceava). La Metalurgistul a revenit Mâlnă (după probele de la Gloria Bistrița), plecând însă Sălăjan (SCM Zalău, s-a prezentat la reunirea Metalurgistului). În același timp, mai sunt în probe Chifor (Minerul Lupeni) și stranierul Sanchez (fratele jucătoarei Alejandra Sanchez, căpitanul echipei feminine a CSM Unirea Alba Iulia), jucător cu cetățenie spaniolă și columbiană, în funcție de mutări urmând să fie și plecări din efectivul condus de Lucian Itu.

Vineri, de la ora 13.00, este meci amical în deplasare, cu ACS Mediaș, prilej cu care vor debuta B. Minteuan și Sanchez.

Foto: CSU Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci 0-3, în Liga Campionilor | Înfrângere previzibilă contra campioanei mondiale a cluburilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

28 ianuarie 2026

De

Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci 0-3, în Liga Campionilor. Campioana României, înfrângere previzibilă contra campioanei mondiale a cluburilor În „Alba Blaj” Arena, în partida de gală contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor dintre Volei Alba Blaj și Savino Del Bene Scandicci, s-a impus campioana mondială a cluburilor, scor 3-0 (25-19, […]

Citește mai mult

Sport

20 februarie 2026, termenul de înscriere în procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, pentru participarea în competițiile AJF Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

28 ianuarie 2026

De

20 februarie 2026 este termenul de înscriere în procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, în vederea participării în competițiile organizate de AJF Alba Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat data de 20 februarie 2026 reprezintă termenul de înscriere în procesul de evaluare în vederea participării la competițiile organizate în județ. Citește […]

Citește mai mult

Sport

Bursa transferurilor în fotbalul din Alba, printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

28 ianuarie 2026

De

Bursa transferurilor în fotbalul din Alba în această iarnă | Printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu Bursa transferurilor în această iarnă în fotbalul județean, mutări anunțate de Asociația Județeană de Fotbal Alba, în perioada 13-28 ianuarie. Inițiativa AJF Alba, o premieră pentru fotbalul amator, prezinta lista […]

Citește mai mult