Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de Metalurgistul Cugir

Mijlocașul Bogdan Minteuan, un nou transfer realizat de divizionara terță Metalurgistul Cugir

Mijlocașul Bogdan Minteuan (foto, dreapta, cu fața) revine după 6 luni în fotbalul din Alba, jucătorul clujean semnând un contract cu divizionara terță Metalurgistul Cugir, locul 3 în Seria 7 din Liga 3.

În vârstă de 23 de ani, Minteuan a activat sezonul trecut la o altă conjudețeană, CS Universitar Alba Iulia, unde a fost pregătit de tatăl său Alin Minteuan, iar din vară a trecut la Viitorul Cluj, unde a evluat în prima parte a stagiunii curente. Este a doua achiziție certă a iernii pentru „roș-albaștri”, după atacantul Mateiciuc (Cetatea Suceava). La Metalurgistul a revenit Mâlnă (după probele de la Gloria Bistrița), plecând însă Sălăjan (SCM Zalău, s-a prezentat la reunirea Metalurgistului). În același timp, mai sunt în probe Chifor (Minerul Lupeni) și stranierul Sanchez (fratele jucătoarei Alejandra Sanchez, căpitanul echipei feminine a CSM Unirea Alba Iulia), jucător cu cetățenie spaniolă și columbiană, în funcție de mutări urmând să fie și plecări din efectivul condus de Lucian Itu.

Vineri, de la ora 13.00, este meci amical în deplasare, cu ACS Mediaș, prilej cu care vor debuta B. Minteuan și Sanchez.

Foto: CSU Alba Iulia

