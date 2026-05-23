FOTO | Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a alergat la „Jidvei Weinland Trails" 2026: „Cu inima plină de entuziasm"

Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a alergat la „Jidvei Weinland Trails" 2026: „Cu inima plină de entuziasm"

În vîrstă de 68 de ani, Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a alergat, sâmbătă, 23 mai 2026, la Jidvei Weinland Trails 2026. 

„Astăzi, cu inima plină de entuziasm, am alergat la Jidvei Weinland Trails, pe unul dintre cele mai frumoase trasee din România, printre dealuri acoperite cu vii și păduri seculare, în care peisajul îți taie respirația mai mult decât itinerarul de concurs.

Acest eveniment nu este doar o cursă, ci o sărbătoare a naturii, a pasiunii și a măiestriei, ce a devenit, în doar 5 ani, un adevărat motor pentru turismul local. Aducând mii de oameni din toată țara să descopere satele, peisajele, gusturile și tradițiile din inima județului Alba, din Țara Vinului, Jidvei Weinland Trails este exact genul de inițiativă care arată că România rurală are enorm de oferit.

Felicitări organizatorilor pentru un eveniment impecabil, felicitări tuturor participanților pentru alegerea de a alerga printr-un peisaj cultural cu o identitate locală vibrantă, devenind ambasadori ai județului Alba!

Mulțumiri speciale familiei Necșulescu și companiei Jidvei pentru că au făcut posibilă această experiență de neuitat!

Ne vedem la ediția viitoare!”, a transmis Ion Dumitrel într-un mesaj postat în mediul online.

