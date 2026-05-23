FOTO DE COLECȚIE | Imagini din secția de mașini-unelte a Uzinei Mecanice Cugir, surprinse în urmă cu mai bine de o jumătate de secol

Imagini din secția de mașini-unelte a Uzinei Mecanice Cugir, surprinse în urmă cu mai bine de o jumătate de secol

Muzeul de Istorie a Tehnicii Cugir a făcut publice, sâmbătă, 23 mai 2026 în mediul online o serie de imagini de colecție.

Este vorba de instantanee din secția de mașini-unelte a Uzinei Mecanice Cugir, surprinse în urmă cu mai bine de o jumătate de secol.

„Pentru că am observat cât de mult vă plac fotografiile vechi, revenim cu încă trei imagini deosebite din fondul Uzina Mecanică Cugir.

Aceste instantanee surprind munca de zi cu zi a oamenilor care au contribuit, prin pricepere și dedicare, la prestigiul produselor fabricate în orașul nostru.

Îi regăsim astfel pe Ioan Păștină, Maria Mărginean și Anișoara Gomboș la posturile lor de lucru, dar și o imagine din secția de mașini-unelte a anului 1968.

Ne-am bucura ca reacțiile dumneavoastră să fie la fel de entuziaste precum a fost și bucuria noastră în momentul descoperirii acestor fotografii în arhivă”, au transmis responsabilii Muzeului de Istorie a Tehnicii Cugir.

