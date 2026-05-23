VIDEO | Care este favorita certă a confruntării CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj: Miza – un loc în barajul de promovare în Liga 2

Care este favorita certă a confruntării CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj: Miza – un loc în barajul de promovare în Liga 2

CSM Unirea Alba Iulia este favorită certă la casele de pariuri în duelul de foc de pe teren propriu cu Sănătatea Cluj.

Miza confruntării este un loc în barajul de promovare în Liga 2 de fotbal.

La una dintre cele mai importante case de pariuri, Betano, CSM Unirea Alba Iulia are cotă 1,32 la victorie. Pentru un succes al Sănătății Cluj cota este 7.30.

La Superbet, CSM Unirea Alba Iulia are cotă 1,30 la victorie, în vreme ce cota pentru o izbândă a „virușilor verzi” este 6.50.

Pentru un rezultat de egalitate, cotele sunt 4.50, la Superbet, respectiv 4.65, la Betano.

CSM Unirea Alba Iulia are două variante din trei pentru a obține calificarea la „rundele” de baraj al doilea consecutiv: victoria și remiza.

Unica șansă a Sănătății Cluj pentru a prinde barajul este victoria.

Paritida CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj este programată sâmbătă, de la ora 18.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia.

foto reprezentativă: Stadionul „Cetate” din Alba Iulia cu 5 ore înaintea deulului Unirea-Sănătatea

notă: Datele privind cotele de la casele de pariuri sunt cele de sâmbătă, 23 mai 2026, ora 14.00

