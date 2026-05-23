95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan: „Veșnică să-i fie amintirea!”
Sâmbătă, 23 mai 2026 se împlinesc 95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan, Întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, timp de peste trei decenii, între anii 1994 și 2025.
Este primul an în care aniversarea nașterii Cardinalului Lucian ne găsește fără prezența sa părintească, după ce, la 25 septembrie 2025, Preafericirea Sa a fost chemat la Domnul.
„Viața Cardinalului Lucian Mureșan rămâne o mărturie impresionantă de credință, statornicie și dăruire. Parcursul său, marcat de încercări și biruințe, reflectă într-un mod profund istoria însăși a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. De la tânărul pilot militar și seminarist împiedicat să-și urmeze vocația, la student teolog clandestin, muncitor în cariera de piatră și preot urmărit în timpul persecuției comuniste, până la slujirea sa ca episcop, arhiepiscop major și cardinal al Bisericii Universale, destinul său vorbește despre lumina credinței care nu poate fi învinsă de întunericul istoriei.
Dacă Fericitul Cardinal Iuliu Hossu a fost simbolul rezistenței Bisericii în anii prigoanei, iar Cardinalul Alexandru Todea a condus-o în zorii libertății recâștigate, Cardinalul Lucian Mureșan și-a legat numele de ampla operă de reconstrucție și consolidare a Bisericii după 1989. Cu răbdare, înțelepciune și fidelitate, a contribuit la refacerea structurilor pastorale, la dezvoltarea instituțiilor ecleziale și la reafirmarea prezenței și misiunii Bisericii în societatea contemporană.
La opt luni de la trecerea sa la cele veșnice, îl pomenim cu profundă recunoștință pentru slujirea sa exemplară, pentru demnitatea cu care a purtat crucea responsabilității și pentru fidelitatea neclintită față de Cristos și Biserică.
Ne rugăm ca Domnul, Cel care este Învierea și Viața, să îl primească pe slujitorul Său credincios în lumina și pacea Împărăției Sale, împreună cu toți sfinții.
Veșnică să-i fie amintirea!”, au transmis reprezentanții Arhieprahiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș.
foto: arhivă
