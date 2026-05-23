Actualitate

95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan: „Veșnică să-i fie amintirea!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan: „Veșnică să-i fie amintirea!”

Sâmbătă, 23 mai 2026 se împlinesc 95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan, Întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, timp de peste trei decenii, între anii 1994 și 2025.

Este primul an în care aniversarea nașterii Cardinalului Lucian ne găsește fără prezența sa părintească, după ce, la 25 septembrie 2025, Preafericirea Sa a fost chemat la Domnul.

„Viața Cardinalului Lucian Mureșan rămâne o mărturie impresionantă de credință, statornicie și dăruire. Parcursul său, marcat de încercări și biruințe, reflectă într-un mod profund istoria însăși a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. De la tânărul pilot militar și seminarist împiedicat să-și urmeze vocația, la student teolog clandestin, muncitor în cariera de piatră și preot urmărit în timpul persecuției comuniste, până la slujirea sa ca episcop, arhiepiscop major și cardinal al Bisericii Universale, destinul său vorbește despre lumina credinței care nu poate fi învinsă de întunericul istoriei.

Dacă Fericitul Cardinal Iuliu Hossu a fost simbolul rezistenței Bisericii în anii prigoanei, iar Cardinalul Alexandru Todea a condus-o în zorii libertății recâștigate, Cardinalul Lucian Mureșan și-a legat numele de ampla operă de reconstrucție și consolidare a Bisericii după 1989. Cu răbdare, înțelepciune și fidelitate, a contribuit la refacerea structurilor pastorale, la dezvoltarea instituțiilor ecleziale și la reafirmarea prezenței și misiunii Bisericii în societatea contemporană.

La opt luni de la trecerea sa la cele veșnice, îl pomenim cu profundă recunoștință pentru slujirea sa exemplară, pentru demnitatea cu care a purtat crucea responsabilității și pentru fidelitatea neclintită față de Cristos și Biserică.
Ne rugăm ca Domnul, Cel care este Învierea și Viața, să îl primească pe slujitorul Său credincios în lumina și pacea Împărăției Sale, împreună cu toți sfinții.

Veșnică să-i fie amintirea!”, au transmis reprezentanții Arhieprahiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Alocații pentru copii 2026 | Peste 1,2 miliarde de lei pentru alocațiile copiilor și alte beneficii sociale, virate de ANPIS

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

23 mai 2026

De

Peste 1,2 miliarde de lei pentru alocațiile copiilor și alte beneficii sociale, virate de ANPIS Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a virat, prin structurile sale teritoriale, sumele necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii aprilie 2026. Cea mai mare parte a fondurilor, peste 1,2 miliarde de lei, a fost direcționată […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Când se plătesc pensiile în luna iunie. Milioane de români vor primi banii cu întârziere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

23 mai 2026

De

Când se plătesc pensiile în luna iunie. Milioane de români vor primi banii cu întârziere Pensiile aferente lunii iunie 2026 vor fi distribuite după un program modificat pentru milioane de români, din cauza zilelor libere legale de la începutul lunii. Astfel, 1 iunie, când sunt celebrate Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii, va […]

Citește mai mult

Actualitate

Economistul Radu Georgescu: ,,În România avem cea mai mare inflație din Europa deoarece avem și cea mai mare anomalie monetară”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

22 mai 2026

De

Economistul Radu Georgescu: ,,În România avem cea mai mare inflație din Europa deoarece avem și cea mai mare anomalie monetară” Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra inflației ridicate din România și pune sub semnul întrebării eficiența politicilor fiscale și monetare. Acesta susține că România înregistrează cea mai mare inflație din Europa și o dobândă reală […]

Citește mai mult