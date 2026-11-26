Oamenii din Cluj-Napoca, sătui de prețurile orașului „de 5 stele”, se orientează și spre Alba Iulia: „Un apartament e mai ieftin cu 30–35%”
Oamenii din Cluj-Napoca, sătui de prețurile orașului „de 5 stele”, se orientează și spre Alba Iulia: „Un apartament e mai ieftin cu 30–35%”
Mutarea din Cluj-Napoca spre orașe precum Alba Iulia sau Oradea, în căutarea unui trai mai accesibil, poate veni și cu compromisuri. Experiențele celor care au făcut acest pas sunt împărțite: unii se confruntă cu salarii mai mici, oportunități profesionale limitate și economii care nu sunt atât de mari pe cât sperau, în timp ce alții spun că schimbarea le-a adus mai multă liniște, timp liber și șansa de a deveni proprietari.
Pentru o parte din oamenii din Cluj-Napoca care fac totuși pasul de a părăsi orașul, Alba Iulia a devenit una dintre cele mai căutate opțiuni. Cu aproximativ 65.000 de locuitori, se numără printre puținele municipii reședință de județ din România care au înregistrat o creștere a populației între recensămintele din 2011 și 2021.
„Niște prieteni s-au mutat din Cluj în Oradea cu speranța costurilor de trai mai ieftine. Surpriză – plătesc mai mult pe chirie și câștigă mai puțin. Alte cunoștințe au plecat de la Cluj la Alba Iulia. La fel, pe salarii mai mici și chirie cu doar 50 de euro mai ieftină decât ce plăteau la Cluj. Deja sunt plictisiți și regretă. El a fost dat afară de la muncă și nu își găsește nimic în afară de depozite”, a relatat un bărbat, pe o rețea de socializare.
„Ce muzee speciale ai în Cluj care fac expoziții speciale foarte des? Că și în Oradea, de exemplu, ai muzee și ai și cetate (cu festival medieval cu turniruri și plin ochi de oameni), aquapark și băi termale la doi pași. Și în Alba Iulia ai muzee și mai ai și fortificațiile care sunt impresionante pentru zona asta”, a scris altcineva.
„Povestea cu prietenii tăi spune mai mult despre apartamentele pe care le-au ales ei decât despre Oradea sau Alba Iulia. După anunțuri, un apartament cu două camere e în jur de 400 de euro în Oradea și 350–380 de euro în Alba Iulia, față de aproximativ 580 de euro în Cluj. Adică cu 30–35% mai ieftin, nu cu 50 de euro”, a comentat un român.
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