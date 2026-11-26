Locurile la rezidențiat, suplimentate după sute de candidați au promovat examenul, dar nu au unde profesa
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că va căuta soluții pentru suplimentarea locurilor la rezidențiat, astfel încât toți candidații care au promovat concursul din 2026 și au obținut punctajul minim să poată continua pregătirea medicală în România.
Rogobete a făcut anunțul după finalizarea, în cursul serii de marți, a repartiției locurilor și posturilor scoase la concursul de rezidențiat din acest an.
Potrivit ministrului, peste 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină s-au înscris la concurs, iar mai mult de 6.000 au obținut punctajul de trecere. Cu toate acestea, peste 800 de candidați care au promovat examenul au rămas fără un loc sau un post de rezident.
,,Peste 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină s-au înscris la concurs, iar peste 6.000 dintre aceștia au obținut punctajul de trecere. Din păcate, numărul de locuri la rezidențiat, aprobat prin hotărâre de guvern în luna iunie 2026 de către Ilie Bolojan, este subdimensionat.
Și, tot din păcate, această decizie reflectă viziunea pe care fostul premier a exprimat-o și public, potrivit căreia avem mai mulți absolvenți de medicină decât avem nevoie în rezidențiat. Consecința acestei decizii o vedem astăzi: peste 800 de tineri absolvenți de medicină, deși au obținut punctajul de trecere, au rămas fără un loc sau un post la rezidențiat”, a explicat ministrul într-o postare pe Facebook.
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