Incendiu la Ciumbrud: Intervin pompierii din Aiud cu o autospecială. O femeie, transportată de urgență la spital după ce a suferit atac de panică și posibilă intoxicație cu fum
Incendiu la Ciumbrud: Intervin pompierii din Aiud cu o autospecială. O femeie, transportată de urgență la spital după ce a suferit atac de panică și posibilă intoxicație cu fum
Pompierii din Aiud intervin joi dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din Ciumbrud, pe strada Parcului. Focul se manifestă în interiorul hornului, cu degajări de fum.
Potrivit ISU Alba, Ssecția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Ciumbrud, str. Parcului.
Este vorba despre un incendiu ce se manifestă în interiorul hornului cu degajări de fum la o locuință.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
Update ISU Alba, ora 09:22
Incendiul a fost stins. Ca urmare a incendiului, o femeie a fost asistată medical la locul producerii incendiului, aceasta prezentând atac de panică și posibila intoxicație cu fum. Persoana va fi transportata la spital.
Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)
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