Taxe și impozite locale 2027 în Alba Iulia: Un fost consilier local propune modificări pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri. Document
Taxe și impozite locale 2027 în Alba Iulia: Un fost consilier local propune modificări pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri. Document
Fostul consilier local Ionela-Gavrilă Paven a transmis Primăriei și Consiliului Local Alba Iulia o serie de propuneri de modificare a proiectelor privind taxele și impozitele locale pentru anul 2027, aflate în consultare publică. Inițiativele vizează reducerea unor taxe suportate de mediul de afaceri, majorarea bonificației pentru plata anticipată a impozitelor de către persoanele juridice și eliminarea taxei turistice propuse pentru operatorii economici și turiști.
Principalele modificări solicitate sunt:
*Bonificație de 10% pentru persoanele juridice, față de 5% în proiect, pentru plata integrală anticipată, până la 31 martie 2027 inclusiv, a impozitelor eligibile pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.
*Reducerea taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate de la nivelul efectiv de 4,5% la 3%, prin eliminarea cotei adiționale de 50%.
*Calcularea proporțională a taxei de autorizare a restaurantelor, în raport cu perioada de funcționare din an, inclusiv prin regularizarea sumelor achitate în plus și compensarea acestora în condițiile legii.
*Eliminarea ambelor componente ale taxei turistice propuse prin proiectul nr. 499/2026: taxa anuală fixă suportată de operatorii economici și taxa pe persoană și noapte de cazare, cu modificarea corespunzătoare a proiectelor nr. 495/2026 și nr. 499/2026.
„Aceste propuneri urmăresc încurajarea plății anticipate, corelarea taxelor cu perioada de activitate și evitarea unor sarcini suplimentare insuficient fundamentate.
Sunt modificări solicitate în cadrul consultării publice, care urmează să fie analizate. Consider că deciziile privind taxele locale trebuie să se bazeze pe justificări clare și pe dialog cu cei care le plătesc”, a explicat Ionela Gavrilă-Paven.
Documentul trimis de aceasta administrației locale poate fi văzut AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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