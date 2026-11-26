O profesoară iubită de generații întregi de elevi din Alba Iulia, care a predat la Liceul Nr. 4 și Colegiul HCC, a plecat la ceruri: „Niciodată nu-i vom lăsa amintirea să dispară”

Doamna profesoară Uca Bărbat, cunoscută de apropiați și foști colegi drept Paraschiva, s-a stins recent din viață, la vârsta de 87 de ani.

,,S-a stins încă o stea pe cer. A mai plecat încă o prietenă dragă sufletului meu. În vârtejul unor vremi urâte, cu atât mai dureroasă este vestea dispariției unor oameni minunați, rari, cum astăzi poate că nici nu mai prea întâlnești.”, se arată într-un mesaj publicat de o apropiată a fostei profesoare.

Doamna profesoară Uca Bărbat a predat la Liceul Industrial nr. 4, actual Colegiul Tehnic Apullum, și Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan, până la plecarea ei din țară, la sfârșitul anilor 80’.

,,Toti cei care au fost elevi si profesori si-o amintesc cu respect”

Redăm integral mesajul publicat de o apropiată, pe o rețea de socializare, în memoria doamnei profesoare Uca Bărbat:

,,Toți cei care au fost elevi și profesori, până în 1989, la Liceul Nr. 4 și HCC din Alba Iulia, și-o amintesc cu respect. Frumoasă, inteligentă, profesor de excepție, un om drept și o adevărată doamnă, profesionist de înaltă ținută, a excelat într-atât încât unii o chiar invidiau. Eu am admirat-o și am iubit-o. Și sunt convinsă că nu sunt singura. Când a plecat cu fiul ei, în primăvara lui 1989, la spitale, în Germania, i-a salvat nu doar viața, ci i-a reconfigurat întreg parcursul, el ajungând astfel să performeze acolo, în Matematică.

Acolo, unde familia ei și-a reclădit de la zero viața și a trăit frumos, așa cum merită, astăzi, la 87 de ani, DOAMNA PROFESOARA UCA BARBAT a închis ochii pentru totdeauna. Noi, colegi și foști elevi, lăsăm o lacrimă de durere să se prelingă pe obraz. Dar niciodată nu-i vom lăsa amintirea să dispară. Profesoara UCA BARBAT va trăi veșnic în inimile noastre, ale celor care am prețuit-o, fie-i liniștit somnul etern.”

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