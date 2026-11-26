Avertismentul transmis de șeful Statului Major al Apărării după aproape cinci ani de război în Ucraina: ,,Să adaptăm instruirea la realităţile câmpului de luptă”
Avertismentul transmis de șeful Statului Major al Apărării după aproape cinci ani de război în Ucraina: ,,Să adaptăm instruirea la realităţile câmpului de luptă”
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a transmis miercuri, după participarea la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene de la Bruxelles, că experiența războiului din Ucraina impune accelerarea modernizării forțelor armate și adaptarea pregătirii militarilor la noile condiții de pe câmpul de luptă.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, generalul a subliniat importanța consolidării capacității de răspuns a statelor europene la actualele provocări de securitate.
„O Europă mai sigură înseamnă o Europă mai bine pregătită să răspundă provocărilor de securitate, capabilă să acţioneze coordonat şi să îşi asume responsabilităţi în domeniul apărării. Am participat, la Bruxelles, la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene, alături de omologii mei din statele membre. Am discutat despre evoluţiile mediului de securitate din Orientul Mijlociu şi din zonele maritime adiacente, continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei, dezvoltarea capabilităţilor militare europene şi consolidarea structurilor de comandă şi control”, a transmis Gheorghiță Vlad.
Oficialul militar a precizat că experiența acumulată în conflictul din Ucraina trebuie valorificată inclusiv în procesul de transformare a forțelor armate, scrie Adevărul.
„Experienţa războiului din Ucraina ne arată cât de important este să accelerăm procesul de modernizare a forţelor armate, să adaptăm instruirea la realităţile câmpului de luptă şi să transformăm lecţiile identificate în soluţii concrete”, a afirmat șeful Statului Major al Apărării.
În marja reuniunii de la Bruxelles, generalul Gheorghiță Vlad a avut o întâlnire bilaterală cu omologul său din Luxemburg, în cadrul căreia au fost abordate teme legate de cooperarea militară în NATO și Uniunea Europeană.
„Pentru România, consolidarea dimensiunii europene a apărării, în complementaritate cu NATO, reprezintă o contribuţie directă la securitatea naţională şi colectivă”, a mai transmis acesta.
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