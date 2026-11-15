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Pensii în România: Câți bani au pierdut pensionarii după doi ani fără indexare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Pensii în România: Câți bani au pierdut pensionarii după doi ani fără indexare

Pensionarii din România au suportat, în ultimii doi ani, efectele scumpirilor fără să beneficieze de majorările prevăzute de lege. Indexările pensiilor au fost suspendate atât în 2025, cât și în 2026, iar diferențele dintre veniturile încasate și cele care ar fi rezultat în urma aplicării majorărilor ajung, în cazul pensiilor mari, la 1.000 de lei lunar.

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Potrivit calculelor prezentate de Newsweek România, pensiile ar fi trebuit majorate cu aproximativ 13% de la 1 ianuarie 2025 și cu încă 7% în 2026. În total, creșterea cumulată ar fi ajuns la aproximativ 20%.

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Câți bani ar fi primit în plus pensionarii?

Raportat la cuantumurile actuale ale pensiilor, diferențele sunt semnificative:

*La o pensie de 1.281 de lei, majorarea ar fi însemnat aproximativ 256 de lei în plus.

*La o pensie de 2.000 de lei, diferența ar fi fost de 400 de lei.

*La o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi ajuns la 600 de lei.

*La o pensie de 4.000 de lei, pensionarul ar fi primit 800 de lei suplimentar.

*La o pensie de 5.000 de lei, majorarea ar fi însemnat 1.000 de lei în plus în fiecare lună.

Astfel, un pensionar care încasează în prezent 2.000 de lei ar fi trebuit să ajungă la un venit de aproximativ 2.400 de lei, în timp ce pensia de 5.000 de lei ar fi crescut la 6.000 de lei.

Nu toți pensionarii vor beneficia de o eventuală indexare în 2027

Există însă și categorii de pensionari pentru care o nouă indexare nu va însemna automat mai mulți bani în buzunar.

Este vorba despre persoanele cărora recalcularea din septembrie 2024 le-a stabilit o pensie mai mică decât cea aflată deja în plată. Acestea au păstrat cuantumul mai avantajos, iar o majorare a valorii punctului de referință le va aduce bani în plus doar atunci când pensia recalculată va depăși suma pe care o primesc în prezent.

De asemenea, pensionarii care încasează indemnizația socială minimă de 1.281 de lei nu vor primi automat o sumă mai mare dacă plafonul acestui sprijin rămâne neschimbat și pensia rezultată în urma indexării nu depășește pragul respectiv.

În aceste condiții, doi ani fără indexare au adâncit presiunea financiară asupra pensionarilor, iar diferențele de venit pot ajunge la sute de lei sau chiar la 1.000 de lei lunar, în funcție de cuantumul pensiei.

sursa: newsweek.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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