Sport

Alba în SuperLigă: Aiudeanul Bogdan Andone, victorie uriașă cu FC Argeș, care a schimbat liderul!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 33 de minute

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Alba în SuperLigă: Aiudeanul Bogdan Andone, victorie uriașă cu FC Argeș, care a schimbat liderul!

Antrenorul aiudean Bogdan Andone a dat lovitura în ultima etapă a turului, victorie uriașă la Mioveni, contra „câinilor roșii”, care a schimbat liderul pe prima scenă, la finele turului. 

Petrecerea Divorțaților

Un succes așteptat de FC Argeș de 10 partide (!), Dinamo pierzând prima poziție în ierarhie, după acest eșec, înregistrat după aproape 4 luni (33 de puncte din 39 posibile)! Elevii lui Campos au pierdut ultima data în runda inaugurală, la Ploiești în 19 iulie! O gură imensă de oxigen pentru „vulturii violeți”, care se aflu pe antepenultima poziție în ierarhie, într-o situație gravă, cu două eșecuri la rând și 10 partide fără a câștiga (numai 3 puncte)! Pe prima poziție a urcat campioana Universitatea Craiova, remiză albă în „Gruia” (după 7 succese la rând), la egalitate cu Dinamo. În acest joc, la gazde a revenit aiudeanul Andrei Cordea (înlocuit în minutul 80), care refuzase să joace etapa anterioară, nemulțumit că i s-a blocat transferul în China, pentru moment. În cele din urmă, jucătorul de bandă dreapta (14 prezențe, 1155 de minute, 6 goluri și 3 assist-uri) va pleca, în ianuarie, la Yunnan Yukun, unde activează Burcă și Al. Ioniță. În „Gruia”, pe bancă a rămas Andrei Țîrlea (fundașul din Petrești) – nu a jucat deloc în acest sezon, doar rezervă în 5 rânduri)

O altă remiză albă, la Miercurea Ciuc, unde „lanterna roșie” a ținut în șah „șepcile roșii” într-un un duel al jucătorilor din județ. La gazde, pe bancă, a treia oară în acest sezon, talentatul blăjean Victor Oniga (revenit din Cipru de la acțiunea României Under 17, când a marcat o dublă). Răzvan Trif (9 meciuri și 650 de minute), originar din Jidvei, a bifat toate minutele (lipsise 5 etape, 3 din pricina unei accidentări și următoarele pe bancă). Tpt integralist a fost, la vizitatori, abrudeanul Ovidiu Bic (15 meciuri, 1290 de minute, o reușită și o pasă decisivă), al treisprezecelea joc consecutiv, o constanță senzațională, lipsind în această stagiune doar 60 de minute de pe gazon!

Albaiulianul Ioan Mărginean „Limoniu” a fost observator LPF la întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – FC Voluntari, scor 2-1. Covăsnenii s-au impus după 5 confruntări în care au strâns numai două puncte. În schimb FC Voluntari, penultima clasată, este în degringoladă, cu 7 eșecuri la rând!

Au lipsit de pe gazon, accidentați fiind, zlătneanul Andrei Mărginean (Dinamo, 13 prezențe, 1105 minute, o reușită și un assist), albaiulianul Florin Ilie (Corvinul Hunedoara, 9 jocuri și 522 de minute) – absent două luni (accidentare la tendonul piciorului drept!)/

La FCSB s-a instalat din nou haosul, „roș-albaștrii” înșirând 3 eșecuri sub comanda lui „Reghe”, fără a marca (unul, la Bistrița, în Cupa României), nou-promovata Corvinul Hunedoara dând lovitura! Revelația Petrolul Ploiești, locul 4, continuă să uimească, provocându-i „Bătrânei Doamne” primul eșec stagional intern! Dezolant se prezintă FC Botoșani (4 jocuri pierdute din ultimele 5), cu 3 eșecuri la rând și un punct în 4 dispute. La fel este și situția Oțelului Galați, cu o zestre precară (4 remize în 9 jocuri).

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