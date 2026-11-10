Alba în SuperLigă: Aiudeanul Bogdan Andone, victorie uriașă cu FC Argeș, care a schimbat liderul!
Alba în SuperLigă: Aiudeanul Bogdan Andone, victorie uriașă cu FC Argeș, care a schimbat liderul!
Antrenorul aiudean Bogdan Andone a dat lovitura în ultima etapă a turului, victorie uriașă la Mioveni, contra „câinilor roșii”, care a schimbat liderul pe prima scenă, la finele turului.
Un succes așteptat de FC Argeș de 10 partide (!), Dinamo pierzând prima poziție în ierarhie, după acest eșec, înregistrat după aproape 4 luni (33 de puncte din 39 posibile)! Elevii lui Campos au pierdut ultima data în runda inaugurală, la Ploiești în 19 iulie! O gură imensă de oxigen pentru „vulturii violeți”, care se aflu pe antepenultima poziție în ierarhie, într-o situație gravă, cu două eșecuri la rând și 10 partide fără a câștiga (numai 3 puncte)! Pe prima poziție a urcat campioana Universitatea Craiova, remiză albă în „Gruia” (după 7 succese la rând), la egalitate cu Dinamo. În acest joc, la gazde a revenit aiudeanul Andrei Cordea (înlocuit în minutul 80), care refuzase să joace etapa anterioară, nemulțumit că i s-a blocat transferul în China, pentru moment. În cele din urmă, jucătorul de bandă dreapta (14 prezențe, 1155 de minute, 6 goluri și 3 assist-uri) va pleca, în ianuarie, la Yunnan Yukun, unde activează Burcă și Al. Ioniță. În „Gruia”, pe bancă a rămas Andrei Țîrlea (fundașul din Petrești) – nu a jucat deloc în acest sezon, doar rezervă în 5 rânduri)
O altă remiză albă, la Miercurea Ciuc, unde „lanterna roșie” a ținut în șah „șepcile roșii” într-un un duel al jucătorilor din județ. La gazde, pe bancă, a treia oară în acest sezon, talentatul blăjean Victor Oniga (revenit din Cipru de la acțiunea României Under 17, când a marcat o dublă). Răzvan Trif (9 meciuri și 650 de minute), originar din Jidvei, a bifat toate minutele (lipsise 5 etape, 3 din pricina unei accidentări și următoarele pe bancă). Tpt integralist a fost, la vizitatori, abrudeanul Ovidiu Bic (15 meciuri, 1290 de minute, o reușită și o pasă decisivă), al treisprezecelea joc consecutiv, o constanță senzațională, lipsind în această stagiune doar 60 de minute de pe gazon!
Albaiulianul Ioan Mărginean „Limoniu” a fost observator LPF la întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – FC Voluntari, scor 2-1. Covăsnenii s-au impus după 5 confruntări în care au strâns numai două puncte. În schimb FC Voluntari, penultima clasată, este în degringoladă, cu 7 eșecuri la rând!
Au lipsit de pe gazon, accidentați fiind, zlătneanul Andrei Mărginean (Dinamo, 13 prezențe, 1105 minute, o reușită și un assist), albaiulianul Florin Ilie (Corvinul Hunedoara, 9 jocuri și 522 de minute) – absent două luni (accidentare la tendonul piciorului drept!)/
La FCSB s-a instalat din nou haosul, „roș-albaștrii” înșirând 3 eșecuri sub comanda lui „Reghe”, fără a marca (unul, la Bistrița, în Cupa României), nou-promovata Corvinul Hunedoara dând lovitura! Revelația Petrolul Ploiești, locul 4, continuă să uimească, provocându-i „Bătrânei Doamne” primul eșec stagional intern! Dezolant se prezintă FC Botoșani (4 jocuri pierdute din ultimele 5), cu 3 eșecuri la rând și un punct în 4 dispute. La fel este și situția Oțelului Galați, cu o zestre precară (4 remize în 9 jocuri).
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