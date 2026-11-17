Accident rutier la Alba Iulia: Impact între trei autoturisme pe strada Alexandru Ioan Cuza
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între trei autoturisme pe strada Alexandru Ioan Cuza
Un accident rutier a avut loc marți, 17 noiembrie 2026, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia. Din primele informații disponibile, trei autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza.
În accident ar fi vorba despre 3 auto implicate, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
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