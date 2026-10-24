Rezultate de excepție: Mihaela Blaga și Lenuța Constantin – aur, Lenuța Constantin, Roxana Cordea și echipa Mica Romă – argint, la Campionatele Naționale de cros!

Rezultate de excepție ale atleților din Alba: Mihaela Blaga și Lenuța Constantin – aur, Lenuța Constantin, Roxana Cordea și echipa Mica Romă Blaj – argint, la Campionatele Naționale de cros!

Competitorii din Alba au realizat performanțe excelente la Campionatele Naționale de cros de la Sânmartin, cu o zestre extrem de bogată ale elevilor antrenoarei Cristian Man

Astfel, Mihaela Blaga (Under 23) și Lenuța Constantin (Under 20) – au devenit campioane naționale, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Medalii de argint au cucerit Roxana Cordea – la Under 20, Lucian Ștefan – la Under 23 și echipa feminină Under 20 a AC „Mica Romă Blaj”. Denisa Komives a terminat pe locul 14 la Under 20, ea făcând parte din componența ștafetei vicecampioanei naționale pe echipe

Echipa masculină Under 20 s-a clasat pe locul 4.

Mâine este cursa Under 18, dar și aceea de ștafetă mixtă, AC Mica Romă/CS Universitar Alba Iulia

La Băile Felix (Sânmarin), Campionatul Național de cros (seniori, Under 23 și Under 20) criteriu de calificare pentru Campionatele Balcanice de cros (14 noiembrie, Koinare/Bulgaria).

Vor participa Mihaela Blaga (Under 23), Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) și Denisa Komives (CSȘ Blaj) – la Under 20, unde va fi echipă), Roxana Cordea (Mica Roma Blaj/CSȘ Blaj – Under 18, Lucian Ștefan (Under 23), George Cozma (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – Under 20, Viorel Medeșan (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – Under 18. Ștefeta mixtă va fi alcătuită din Constantin, Blaga, Ștefan și Cozma, vizându-se calificarea la Campionatul European al Cluburilor (februarie 2027, în Portugalia).

Vor mai concura, de la CS Unirea Alba Iulia, la Under 20, Dragoș Fabian Floca, Vlad Babin, Stelian Man și David Bercheu (pregătiți de Mihaela Vlas).

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