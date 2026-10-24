Video | Tânărul moț David Balea, aur mondial la Campionatul Mondial de Karate IKU 2026 din Slovenia: Abonat la primul loc

Tânărul moț David Balea, aur mondial la Campionatul Mondial de Karate IKU 2026 din Slovenia: Abonat la primul loc

Sportivul David Balea din comuna Bistra, județul Alba, a dus tricolorul românesc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul Mondial de Karate IKU, desfășurat în perioada 22-25 octombrie 2024 la Koper, în Slovenia.

Talentatul David Balea are 15 ani și în ultimii 2 ani s-a clasat constat pe primul loc la competițiile naționale și internaționale la care a participat.

David Balea este legitimat la CSC Bistra.

Prestațiile constant foarte bune i-au adus binemeritata convocare în lotul României, la categoria Juniori I, pentru competiția derulată în Slovenia.

Materialul video atașat acestui articol reflectă noile eveoluții demne de toată lauda ale tânărului sportiv moț.

sursa foto-video: David Balea – arhiva personală

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