Ştirea zilei

Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba”

Luni, 26 octombrie 2026 , pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia se va afla și un proiect de hotărâre inițiat de consilierul local Florin Tomuța (PSD), care completează Regulamentul de funcționare al Consiliului Local.

Petrecerea Divorțaților

Florin Tomuța a explicat succint ce aduce nou această inițiativă:

Ce aduce nou:

„*Transparență în ședințele online. Fiecare consilier local va fi obligat să se conecteze cu numele complet și partidul din partea căruia a fost ales (sau mențiunea „independent”). Astfel, oricine urmărește ședința știe exact cine vorbește și cine votează.

*Prezență reală, nu doar formală. Pentru a fi considerat prezent și a primi indemnizația, consilierul trebuie să participe pe toată durata ședinței, lucru dovedit prin votul exprimat la fiecare proiect de pe ordinea de zi.

*Reguli clare și sancțiuni. Președintele de ședință verifică respectarea acestor reguli, iar refuzul de a le respecta se sancționează conform Codului administrativ.

*Actualizare legislativă. Regulamentul este pus de acord cu noile prevederi din Legea nr. 180/2026 privind integritatea, în ceea ce privește conflictul de interese”.

„Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba. Ședința este publică, vă invit să o urmăriți și să vedeți cum votează fiecare.

Mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris! Când oamenii se implică, lucrurile se pot schimba”, a transmis Florin Tomuța într-o postare în mediul online.

foto – cu rol ilustrativ

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